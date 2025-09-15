Christian Gálvez regresa a la televisión con un programa para combatir la soledad de los mayores en Telemadrid

Christian Gálvez regresa a la televisión con un nuevo reto lejos de Mediaset. Tras su última aventura en ¡Boom!, el presentador mostoleño se pone al frente de La Tarde de Telemadrid, un proyecto que busca acompañar y dar voz a las generaciones más mayores a través de la cercanía, la empatía y el entretenimiento. En definitiva, algo similar a lo que hace Ramón García en Castilla-La Mancha y Juan y Medio en Canal Sur.

Telemadrid ha apostado por un formato innovador, producido por Catorce Comunicación, que mezcla entrevistas, reportajes, testimonios y participación activa del público. Con un estilo visual moderno, el espacio está diseñado para ser un punto de encuentro intergeneracional, pero con especial atención a quienes afrontan en mayor medida la soledad no deseada.

El dato que respalda esta apuesta es llamativa: en la Comunidad de Madrid, el 21,5% de la población afirma vivir en soledad no deseada. Ante esta realidad, el programa pretende convertirse en un altavoz y, al mismo tiempo, en un bálsamo televisivo para quienes necesitan compañía, ofreciendo contenidos que combinan emoción, utilidad y cultura en directo.

Cada emisión incluye relatos personales cargados de emoción, tanto de ciudadanos anónimos como de rostros reconocidos. Habrá testimonios de amor narrados en primera persona, sorpresas para el público en plató e incluso transformaciones de imagen. Todo ello con el objetivo de generar un espacio dinámico en el que los mayores se sientan protagonistas.

El servicio público será otra de las claves de La Tarde. Los espectadores recibirán consejos prácticos en ámbitos como la seguridad, la salud, el bienestar y la economía doméstica. Profesionales de referencia acercarán información útil y accesible, mientras el programa se abre también a la cultura madrileña, con recomendaciones de teatro, música, festivales y propuestas gastronómicas.

Christian Gálvez en 'Alta tensión'. Mediaset

Gálvez enfrenta el reto con entusiasmo y lo define como “una oportunidad única de crecimiento profesional”. Según el propio presentador, esta etapa le permite explorar una faceta diferente, la de acercar la actualidad cotidiana con sensibilidad y vocación de servicio, en contraste con su trayectoria habitual vinculada a concursos y entretenimiento.

El comunicador reconoce que dejar atrás su etapa prolongada en Mediaset supone un cambio profundo. “Después de muchos años en Telecinco, iniciar esta nueva etapa en Telemadrid es más que un cambio de cadena: es un salto hacia un formato que me reta y me conecta con la realidad de mi ciudad”, afirma emocionado.

Christian Gálvez cuenta con una sólida trayectoria en la televisión española. Entre 2007 y 2019 se consolidó como rostro imprescindible al frente de Pasapalabra. Ha conducido también Tú sí que vales, Supervivientes, Alta tensión y ¡Boom!, programas que lo convirtieron en referente del entretenimiento y le valieron distinciones como la Antena de Oro o el Premio Iris. Fuera de la televisión, el presentador combina desde 2009 su carrera mediática con la escritura.

Con La Tarde de Telemadrid, Christian Gálvez amplía horizontes y regresa a la primera línea televisiva apostando por un formato diferente. Su objetivo es claro: transformar la pantalla en un lugar de encuentro y cercanía, donde informar y acompañar se unan como respuesta a uno de los grandes retos sociales de nuestro tiempo.