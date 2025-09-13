El duro enfrentamiento entre Rocío Flores y Terelu Campos sacude '¡De Viernes!': "No te he visto a ti en mi vida"

La tensión reinó en el programa de esta semana en ¡De viernes! con la entrevista a Rocío Flores. La invitada acudió al plató de Telecinco tras sus declaraciones el pasado 5 de septiembre, donde hablaba de su vida y, concretamente, de la nula relación con su madre, Rocío Carrasco.

Una de las grandes dudas de la noche era si Terelu Campos iba a estar presente durante su visita a Mediaset, donde volvió después de casi tres años alejada de la televisión. Pues bien, la colaboradora finalmente formó parte del elenco que pudo cuestionar el relato de Flores para obtener más detalles.

"Las personas que me hicieron todo el daño en su día, a día de hoy ya no están aquí", avanzó Rocío explicando el motivo por el que ha decidido volver a la cadena y contar su historia. Un dardo directo al universo Sálvame, donde su progenitora lanzó el documental Rocío, contar la verdad para seguir viva, en el que hablaba de las duras vivencias con Antonio David Flores y sus hijos.

Una aparente inocente pregunta por parte de Campos revolvió el ambiente en Telecinco. Recordando a su abuela, Rocío Jurado, salió el nombre también de su hermano. "En mi casa hay una persona que siempre la tiene presente todos los días de su vida y, como esa persona vive con mi padre, obviamente sale a tema de conversación mi abuela", expresaba la hija de Carrasco.

"Me consta porque he podido vivir un poco más con tu hermano y sé la adoración hacia vuestra abuela pero, ¿cómo la tiene presente David en estos momentos?", cuestionaba Terelu con un gesto de amabilidad. Fue entonces cuando la entrevistada contradijo su discurso: "Me sorprende esa cuestión porque yo no te he visto a ti en mi vida".

Rocío Flores y Terelu Campos en '¡De viernes!'. Telecinco

Y aclaró: "Te he visto tres veces, que he coincidido contigo en un tiempo limitado". Aunque su intervención fue aplaudida por el público, la hija de María Teresa Campos reiteró que "pueden ustedes aplaudir lo que quieran, pero estoy hablando de tu hermano, no de ti, y sí lo he visto bastantes veces en mi vida".

"Con mi hermano es verdad que has compartido más momentos. El otro día dijiste que por él sientes un amor incondicional y si lo hubieses sentido, durante estos cinco años, que mi hermano ha pasado los peores años de su vida, te hubieses preocupado por él, cosa que no has hecho", reclamó Rocío.

La tertuliana le ha recordado que "no he tenido la oportunidad ni la facilidad de poder tener un contacto con tu hermano, muy a mi pesar". Y, respecto a los motivos, dejó claro que tenían que ver con cuestiones de las que no se podían hablar debido a que Flores había vetado el tema en el programa: "Como no podemos hablar, es muy complicado".

"Se nota que no conoces a mi hermano, porque que digas que lo has tenido difícil y que se te ha impuesto, es incierto. La que vive con mi hermano soy yo", aseguró la hija de Antonio David. "La que no vivías con tu madre eras tú, cuando vivía tu hermano", contraatacó la televisiva.

Rocío Flores frena a Terelu Campos al asegurar que ha tenido contacto con su hermano:



“Yo no te he visto a ti en mi vida”



🪩 #DeViernes

🔮 https://t.co/0SLWhrFTIX pic.twitter.com/lyaSHs3Qvq — De Viernes (@deviernestv) September 12, 2025

"Cuando erais muy pequeños, comíais en casa de mi madre. No te acuerdas porque una niña con 3 años no tiene recuerdo, pero eso no significa que no haya ocurrido", apostillaba Campos.