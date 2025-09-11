Teresa Colomina, el cerebro del casting de 'Gran Hermano': “Hay gente que quiere entrar para no pagar ni luz ni comida”

El pasado 2024 regresó a la televisión Gran Hermano, en su versión más pura, con personas anónimas. Y la encargada de elegir, en última instancia, a los habitantes de la casa donde todo se ve y se oye fue Teresa Colomina, que este año repite en sus funciones.

BLUPER ha podido charlar con la directora de casting del mítico formato de la televisión en una pausa del casting presencial que se llevó a cabo en Madrid esta semana, y que reunió a más de 500 aspirantes. “Hay gente muy buena, y te lo digo con conocimiento de causa, porque ya hemos hecho una fase, cuando fuimos a las cinco ciudades en julio. Y te puedo decir que de ahí ya hay gente a la que yo metería mañana en el programa. Y de hoy, también”, relata al otro lado del teléfono.

Teresa Colomina llegó al universo de Gran Hermano en su segunda edición, como ayudante de producción en los castings, y luego pasó por diferentes puestos en el concurso. “Llevo Gran Hermano en la sangre”, dice con orgullo, y eso le permitió ser el año pasado, por primera vez, la directora del casting.

“Es un reto muy duro, porque creo que Gran Hermano es un programa maravilloso”, asegura sobre su función. “Lo afronto con mucha ilusión, y sabiendo que tengo que tener mucho trabajo por delante y muchas horas de ver gente y de dedicación”, añade también al respecto.

¿Qué busca la gente en la actualidad al entrar en Gran Hermano? Porque la televisión ha cambiado mucho, así como la sociedad y el propio reality.

La gente sigue queriendo vivir la experiencia. Esta mañana incluso les poníamos a unos un dilema: ¿quieres entrar? Pero no tienes opción a llevarte los 300.000 euros, ¿qué prefieres? Y a la gente le da igual el dinero, pero también, por otro lado, hay mucha gente que dice que en el momento en el que estamos, estar en una casa donde te dan de comer, donde no tienes que pagar un alquiler ni luz ni agua, también es una fantasía.

Hay gente que lo hace por el premio, que es muy lícito y luego la gente que quiere su sueño, le apetece sobre todas las cosas el entrar, y hace un kit-kat en su vida. Si hace falta, dejan un trabajo para vivir la experiencia.

Teresa Colomina, directora de casting de 'GH'; Miguel Martín, director general de Zeppelin (Banijay Iberia); y Nagore Robles.

Sorprende mucho que haya quien busque techo y comida gratis.

Y lo han dicho más de uno y más de dos, ¿eh? A lo mejor en el cuestionario o en el vídeo de presentación no te lo dicen, pero cuando les preguntas: ¿qué te lleva a presentarte? ¿Por qué crees que tienes que entrar en Gran Hermano? ¿Qué te ha traído hasta aquí y tal?, pues hay gente que te lo dice.

Primero dicen que el premio está muy bien, pero luego, lo segundo es que aunque no ganes el premio, evitarte un alquiler, la luz, el agua, la comida, les interesa. Hay mucha gente joven, y lo ven como una salida.

¿Esto pasaba en años anteriores? Este tipo de salida de los aspirantes.

A ver, tan claro, a lo mejor, no. Todo ha cambiado mucho, y anteriormente a lo mejor se presentaba gente que estaba estudiando, o en el paro, que no tenía nada que hacer. Y este año también se presenta, desde el año pasado, gente con carrera, con trabajos y con trabajos fijos.

No todo el mundo quiere buscar un alquiler gratis, hay gente que quiere vivir la experiencia, piensan pedir una excedencia laboral, y luego, cuando termina, vuelven a su vida. Eso también lo quieren.

Gran Hermano ya no es quizá el trampolín para la fama que fue antaño.

Hoy puede ser famoso quien quiera, tienes un móvil y tienes una plataforma. A ver, hay gente que sí, que quiere ser famoso, pero no es la norma, no es lo general. Yo creo que eso era más antiguamente, cuando salía mucha gente de GH. Pero de la última edición ha salido gente como Maica, que está muy bien, haciendo muchas cosas, tiene su canal en MTMad.

Son cosas que surgen. Tampoco voy a desechar a nadie porque quiera ser famoso, ni le voy a dar prioridad a nadie que lo quiera. Las cosas van surgiendo, y si quieres ser famoso, ahora hay más medios.

La naturalidad ha cambiado con tanta exposición en redes sociales.

Todavía también hay mucha gente que se pone por primera vez frente a una cámara. Y también te digo, que no es lo mismo estar tú en tu habitación haciéndote un baile o soltando un speech a tu móvil, que de repente encontrarte con un redactor que te hace preguntas.

Hay mucha gente que cambia de hacer el vídeo de presentación en su casa, que es superfresco, supertranquilo y tal, y de repente se pone enfrente tuyo y se cierra.

Maica y Miguel Frigenti en los castings de 'Gran Hermano'.

¿Tenéis en cuenta el número de seguidores de los candidatos?

Cero. No solemos mirarles Instagram, salvo que nos cuenten algo concreto, como que han sido modelo, por ejemplo. Cuando ya pasan a una fase más avanzada, sí que miramos algo más las redes, pero no nos interesa que tengan muchos seguidores. Y si da la casualidad que esa persona tiene seguidores, no es motivo de criba. Porque hoy en día es muy fácil tener seguidores. No todo el mundo es Dulceida.

Yo lo que miro es que la gente sea buena para el programa, que vaya a entretener, que sea empática, que sepa que se va a relacionar guay con el resto y sobre todo no buscamos personas individuales. A mí lo que me interesa es hacer un buen grupo.

Cuando buscáis los perfiles y estás haciendo el casting final, ¿piensas qué dos personas ya van a poder chocar dentro de la casa, o qué dos personas van a poder tener afinidad amistosa o sentimental dentro?

Pues mira, lo puedes pensar, pero sabes que siempre va a ocurrir lo contrario a lo que piensas. Los que crees que se van a llevar genial, pues a lo mejor no. Y otros te sorprenden, como la relación del año pasado de Oscar y Rubens.

A Rubens, desde que le dimos al play a ese vídeo de presentación, dijimos: a este hombre lo tiene que ver en España. Y luego dio la casualidad que dentro los dos tuvieron esa relación tan original, tan diferente, tan bonita, ¿no? Tan especial.

Imagen del casting de 'Gran Hermano' en Madrid.

Este año una de las novedades es la propia casa.

Sí, y es preciosa. Muchos están muy ilusionados por ello, y te los dicen en el casting.

¿El casting se cerrará prácticamente el mismo día del estreno?

Mientras que esas puertas no se cierren puede pasar cualquier cosa. El casting está vivo, el casting sigue. Hoy es la última convocatoria en principio en Madrid, pero si tú te quieres apuntar puedes apuntarte.

Y sin hablar de Uno de GH20, que presenta Nagore Robles, y que mostrará en Mediaset Infinity la convivencia de aspirantes a participar en el reality y que determinará la foto final del casting.

Me va a dar un descanso, porque claro, yo siempre quiero meter a lo mejor y a todos ahí a piñón. Me da un respiro y un desahogo de los que pueda tener duda, o los que de repente pueda querer ver en acción, y ya meterlos ahí un poquito antes para para asegurarme, y que el público me me ayude a decidir, que que de eso se trata. Creo que va a ser muy bien esa opción.