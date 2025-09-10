Toni Moog (54 años), cuenta sin rodeos su dura realidad: "La adicción es la amante perfecta, es la única que siempre está ahí"

Toni Moog es uno de los cómicos más aclamados en nuestro país. Aunque sus primeros pasos fueron en programas de televisión como Homo Zapping o AMF y Oik Mentns?, a lo largo de su vida ha sufrido altibajos relacionados con el abuso de sustancias.

De ello ha hablado en contadas ocasiones. Tan solo hace unos días se pronunció tras haber pasado más de seis meses en un centro de desintoxicación.

Aunque parezca contradictorio, el humorista entró en una espiral de consumo cuando dejó el alcohol y la cocaína hace 20 años.

En ese momento, su adicción pasó a ser otra: el Diazepam y las bebidas energéticas. Ahora, el barcelonés ha contado su historia de la manera más sincera ante la atenta mirada de Sonsoles Ónega.

"Con el tiempo tu cuerpo te pide adrenalina, y la encontré en bebidas energéticas y en los analgésicos, que estaban en todas las farmacias, y el Diazepam es muy adictivo", confesaba.

Según contaba en Y ahora Sonsoles, llegó un punto en la vida del humorista en que tomaba diez pastillas al día.

"Lo único que hacía era quedarme en casa y consumir, consumir, consumir", detallaba. Y tras una visita al médico, quien le diagnosticó depresión, tomó cartas en el asunto.

"Primero tienes que reconocer que tienes un problema y pedir ayuda, porque solo no lo vas a conseguir nunca", sentenciaba.

Fue entonces cuando entró en el centro de desintoxicación durante más de seis meses. "Tú tienes un patrón de consumo. En mi caso es en el escenario", señalaba.

Los médicos le detectaron agorafobia, un tipo de trastorno de ansiedad. Implica tener miedo y evitar lugares o situaciones que podrían provocar pánico y sensación de estar atrapado, indefenso o avergonzado.

"Tenía un soporte, que era el Diazepam. Durante esos meses me despertaban a las 7:00 am, haces clases, te pones a limpiar o deporte. Salí con muchas ganas de empezar mi vida", explicó.

Confiesa haber salido "fuerte". "Tengo muchas ganas de pisar el escenario con mucha fuerza y sin sustancias", sentenció. Para Moog "la adicción es como la amante perfecta, la que está ahí y siempre te espera".

Tal y como ha comentado en otras ocasiones, el origen de sus adicciones asegura que está en un grave trauma infantil.

Toni Moog y Sonsoles Ónega. 'Y ahora Sonsoles'.

"Mi padre me clavaba unas palizas muy bestias. De agarrarme la cabeza y estampármela contra la pared... saltar sobre mí", expresaba ante Catalunyaradio.

Eso no fue todo. También confesó un infierno más. "Mi padre abusaba sexualmente de mí cuando era pequeño. Tenía 12 o 13 años", sentenciaba.

Ahora cuenta los días para volver a los escenarios, que según detallaba ante los medios de comunicación, se prevé que sea el próximo 19 de septiembre.