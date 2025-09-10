Mariló Montero sale en defensa de la tauromaquia en 'La Revuelta': "No se maltrata al toro, o al menos no es la intención"

Este martes, 9 de septiembre, La Revuelta hizo honor a su nombre. Mariló Montero, ahora también concursante de MasterChef Celebrity 10, y David Broncano protagonizaron un choque ideológico sin precedentes en el año de emisiones que lleva el programa de La 1. Y, por si fuera poca la tensión, la presentadora sacó a colación la tauromaquia.

Después de acusar a Televisión Española de estar politizada, cuando el rifirrafe parecía haber terminado, Montero decidió abrir un nuevo melón: "Una cadena pública debe tener programas culturales. Si quieres abrimos la brecha de los toros. Los toros son un arte y nos gustan a mucha gente".

"Son contenidos culturales que se quitan de la emisión porque hay compañeros políticos a los que no les gusta la tauromaquia. En cambio, yo no considero que sea maltrato animal. Para mí, los toros son arte y economía. Luego ya sabéis la teoría de los que defendemos la tauromaquia, la crianza de los toros...", aseguró la invitada.

"Eso es una falacia", le espetó Broncano, pero ella le respondió: "Falacia no, mi opinión". "El toro, si no hubiera tauromaquia, estaría en la extinción", afirmó, rotunda, la colaboradora de Espejo Público. El presentador de la pública calificó su argumento como "básico y flojo", y le pidió: "Abandona este barco. Has emprendido un camino, el del ridículo".

"Es un debate que sigue estando vivo en España y tenemos que seguir llevándolo con madurez y respeto", señaló Mariló, que no acercaría posiciones con David en toda la entrega: "Si os gusta, os gusta, pero al animal se le está maltratando". "Es acupuntura", ironizaba Grison. "¿Se le maltrata? No se le maltrata. Al menos, no es la intención", añadió la entrevistada de este martes.

Desde luego, el ambiente ya estaba caldeado desde el momento en que Mariló Montero pisó el teatro Príncipe de Gran Vía. La navarra sigue colaborando en Espejo Público mientras se emite su participación en el espacio culinario, y presumió de su buena relación con Susanna Griso, así como con su rival en las mañanas, Ana Rosa Quintana.

El primer 'palo' a Broncano no tardaría en llegar: "Sí, tengo buen trato con las dos. Tengo la competencia como tú con Pablo [Motos], pero nosotras nos llevamos bien, esa es la diferencia. De hecho, comíamos con cierta frecuencia juntas".

Mariló Montero afirma que TVE está sesgada: "Por la mañana, izquierda. Vas por la tarde, izquierda. Por la noche, más izquierda"

Así, Mariló expuso que estaba de acuerdo con una crítica habitual de Ana Rosa hacia el ente estatal. Esto es, que tiene un sesgo ideológico muy marcado. "Por la mañana, izquierda. Vas por la tarde, izquierda. Por la noche, más izquierda", criticó la periodista, poniendo como ejemplo a Silvia Intxaurrondo.

El jiennense negó haber recibido "llamada política" alguna de Moncloa para fichar por TVE, dejando claro que quien se puso en contacto con él fue José Pablo López, presidente de la Corporación. "La ideología es transversal a todo. Es una forma de ver el mundo con la cual, hagas lo que hagas, se va a traslucir", opinaba el conductor del formato de El Terrat y Encofrados Encofrasa.

Sin embargo, Broncano defendió que La Revuelta "hace una representación amplia y diversa de lo que es España", independientemente de la ideología del presentador. "Tendría que ser libre e independiente y da la sensación de que últimamente no puede serlo", le reprochó Montero.

El mensaje de Mariló a José Pablo

Y, a continuación, Mariló centró su crítica directamente en el máximo responsable de RTVE: "Hablamos de la integridad de la cadena pública y parece que con José Pablo, con todo el respeto del mundo, tiene que hacer la cadena que quiera, pero es pública y tiene que pensar en todos los públicos".

"Un gobierno, esté quien esté, no puede pensar solamente en sus votantes. Tiene que pensar en toda la ciudadanía", sentenció la que fue presentadora y directora de La Mañana de La 1 entre 2009 y 2016.