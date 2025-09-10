María Verdoy tiene nuevo proyecto en Mediaset tras el fin de 'Socialité': presentará ‘Rediséñame International’

María Verdoy vuelve a la televisión tras el final de Socialité. La periodista regresa como presentadora de Rediséñame International, el concurso de moda sostenible que Divinity y Mediaset Infinity estrenarán el próximo sábado 13 de septiembre a las 15:00 horas. Será un nuevo desafío profesional que marcará el retorno de uno de los rostros más reconocibles del grupo.

El formato, coproducido junto a Lion Television Scotland y Mindshare UK, busca destacar el poder transformador de la moda de segunda mano. Para lograrlo cuenta con el apoyo de Vinted, el mayor marketplace europeo especializado en prendas reutilizadas, que aporta recursos y visibilidad a los diseñadores emergentes que formarán parte de la competición.

En Rediséñame International competirán ocho diseñadores noveles procedentes de Italia, España, Francia y Reino Unido. Todos ellos deberán demostrar talento y rapidez, creando en un tiempo limitado colecciones cápsula y looks de pasarela con prendas exclusivamente recicladas. La creatividad será clave para convencer al jurado y mantenerse en la competición.

El jurado estará formado por los expertos internacionales Melissa Holdbrook-Akposoe y Zadrian Smith. Junto a ellos, Emma Willis, presentadora y exmodelo británica, compartirá la conducción del programa junto a María Verdoy, quien aportará su naturalidad y experiencia en televisión a este nuevo espacio cargado de estilo, innovación y compromiso con el futuro de la moda.

Cada semana, los diseñadores se enfrentarán a desafíos con temáticas variadas: desde reinterpretar estilos del pasado y reinventar básicos, hasta proponer atrevidos rediseños de looks de alfombra roja. La tensión y la creatividad se darán la mano en una competición destinada a demostrar que la moda sostenible es sinónimo de diseño, frescura y originalidad.

María Verdoy y los jueces de 'Rediséñame Internacional'.

El premio supondrá un paso de gigante para la carrera del ganador. Su colección se presentará en la prestigiosa London Fashion Week y más tarde se pondrá a la venta en exclusiva en Vinted. Además, todos los beneficios obtenidos con las ventas irán destinados a la ONG Oxfam, sumando así un componente solidario al proyecto.

El programa propone a la audiencia formar parte activa de esta experiencia. Desde el 8 de septiembre, los seguidores podrán adquirir en Vinted los mismos artículos que los concursantes utilizarán en sus colecciones. De este modo, no solo tendrán acceso a piezas únicas, sino que también apoyarán directamente el proyecto benéfico.

Mediaset apuesta por este nuevo formato como escaparate de talentos emergentes y altavoz de un mensaje cada vez más necesario: la moda circular es posible. La presencia de María Verdoy como presentadora refuerza la conexión con el público español, marcando su esperado regreso televisivo tras el final de Socialité.