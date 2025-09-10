Malú no se muerde la lengua y defiende su trabajo en ‘La Voz’: “Yo fingía un papel de mala que no era el mío”

La Voz regresa a Antena 3 el próximo viernes 19 de septiembre, a las 22:00 horas. Y qué mejor manera de promocionar esta nueva temporada que con una visita de sus cuatro coaches a El Hormiguero. Así, Pablo Motos recibió a Malú, Pablo López, Mika y Sebastián Yatra.

La edición llega cargada de novedades, más allá de las nuevas incorporaciones. Y, sobre las novedades y los poderes de los coaches, Pablo Motos deslizó: “Malú, te gusta más una venganza que a Liam Neeson”.

Sebastián Yatra corrió pronto a proteger a su compañera: “Te has portado muy bien conmigo. Tu humor es más negro que el mío. Pero ha sido una maravilla trabajar con ustedes tres”. Esto sirvió a la artista para hablar de uno de sus poderes especiales: el muteo.

“Como ellos son hartibles e intensos puedo mutearles el micro”, resumía. Esto provoca que el talent, el aspirante, deje de escuchar los argumentos del coach para que se vaya a su equipo. “Y puedo muterarle indefinidamente, todo ese rato”, se jactaba la intérprete de Aprendiz.

Pablo Motos tuvo curiosidad en saber por qué ella tiene ese poder y el resto de sus compañeros no. “La única aquí que está equilibrada…”, bromeaba la invitada del programa. “No es que le peleemos mucho cuando dice que es la única equilibrada”, apostillaba Sebastián Yatra.

Malú y Pablo López en 'El Hormiguero'.

“¿Le haces la pelota para que no te mutee?”, preguntó Pablo al cantante colombiano. “Pero de corazón, todo lo que te he dicho es directo de mi corazón. Tenerte a mi lado en La Voz es la alegría más grande”, le aseguró Yatra.

A pesar de este poder, Malú explicó que esta temporada “muteo menos porque tenemos más herramientas y no quería parecer que era muy mala”. “Yo fingía un papel de mala, que no es el mío. Pero me dicen: tienes esto, lo otro, lo tienes que usar. Me cuesta”, le exponía con cierta ironía a Pablo Motos.

Otra novedad en la mecánica es el llamado megabloqueo. Si todos los coaches se giran en las audiciones a ciega, el que use el megabloqueo hará que se giren todos los compañeros. “Nos dan más armas de destrucción masivas para que nos destrocemos entre nosotros”, bromeó Pablo López.

Sobre el concurso, Pablo Motos señaló a Malú como la más competitiva de los coaches. Pero ella no aceptó la descripción: “Pero yo no me veo competitiva. Yo soy muy buena gente”, fue su defensa.