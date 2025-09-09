El inesperado abandono de un concursante de 'Saber y ganar': "Confiábamos en su presencia, pero Fer no va a seguir"
Jordi Hurtado comunicó al inicio del programa la ausencia de un histórico participante: "Tiene con nosotros las puertas abiertas".
"Muy felices con los tres concursantes, porque hoy queremos presentarles a los tres concursantes: Alberto, Marc y Luis Felipe". Uno de ellos, Marc Mendoza, que regresó el lunes, 8 de septiembre, a Saber y ganar después lograr su título en su paso por el concurso como 'Magnífico'.
Su vuelta a La 2 no fue la única sorpresa del concurso, ya que faltaba uno de los protagonistas que había formado parte del programa durante mucho tiempo. "Notarán una ausencia porque Fer Castro, de Santiago de Compostela, ha estado con nosotros durante 92 programas", anunció Jordi Hurtado al inicio de la entrega.
Una marcha abrupta impactó a la audiencia y al equipo, que no esperaba tener que buscar un sustituto al joven gallego. "Confiábamos también hoy con su presencia, pero Fer no va a seguir su participación, de momento, con nosotros", comunicó el presentador.
El inesperado abandono del concursante a las puertas de cumplir un centenario en el formato de La 2 fue impactante, sobre todo teniendo en cuenta que le quedaban tan solo siete programas para dejar atrás su puesto en la segunda cadena de Televisión Española.
El periodista, aunque mostró un semblante serio al inicio del discurso, terminó el anuncio con una sonrisa, asegurando que Fer "tiene con nosotros, por supuesto, las puertas abiertas del programa para cuando decida volver". Una declaración de intenciones por parte de Hurtado con la que se mantienen optimistas ante un posible regreso.
"Mucha suerte y, desde aquí, un abrazo enorme", lanzaba el conductor de Saber y ganar a Castro ante su salida. Podrá alcanzar el hito de los 100 programas si decide participar de nuevo y enfrentarse a nuevos compañeros.
ℹ️ Aquí la explicación de dónde está Fer. ¡Esperamos que vuelva pronto a #SaberyGanar!🫶 pic.twitter.com/Vk3qTPNmcd— Saber y Ganar (@SaberyGanar_TVE) September 8, 2025
Con este mensaje hacia el concursante y los espectadores, queda claro que no ha existido ninguna disputa y que podrá regresar sin problema a uno de los formatos más longevos de la televisión.
Su lugar lo ha ocupado "Marcus Magníficus", un joven profesor que con tan solo 18 programas ya ha acumulado más de 10.000 euros. Regresa con la esperanza de mantener su sitio en la competición y reemplazar a Castro, sin tener la convicción de si será un abandono puntual.
Aun así, fue Luis Felipe el que salió vencedor y el que regresará durante este martes, 9 de septiembre. Esta vez, una hora antes de lo habitual.