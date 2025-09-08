María del Monte se derrumba tras pedir 28 años de cárcel para Antonio Tejado: "No sigo los detalles por mi salud mental"

María del Monte ha pedido 28 años y medio de cárcel para su sobrino, Antonio Tejado, tras ser acusado como autor intelectual del robo que se produjo en la casa de la artista en 2023.

Tanto ella como su pareja, la periodista Inmaculada Casal, lo señalan como pieza clave del asalto: el encargado de facilitar información y de suministrarla al resto de los acusados.

La lista de delitos a los que se enfrenta Tejado es extensa: robo con violencia e intimidación en casa habitada, detención ilegal, pertenencia a organización criminal y lesiones.

Según recordó el programa Y ahora Sonsoles, el asalto tuvo lugar el 25 de agosto de 2023. Con pasamontañas y guantes de látex, el acusado, junto a otras cuatro personas, irrumpió en la vivienda y maniató a Inmaculada.

"Me estrujaron cada 20 segundos la cabeza contra la almohada, no podía ver lo que ocurría", relató ella ante las cámaras. El botín: un millón de euros en joyas y relojes de lujo, además de 14.500 euros en efectivo. Un año después, la Guardia Civil detenía a Antonio Tejado.

"Sería inhumana si esto no me removiera. Una está luchando por salir adelante, pero todas estas cosas vienen a removerte", confesaba la artista ante la atenta mirada de Sonsoles Ónega.

Para María del Monte la situación es muy complicada, ya que "mis penas y mi dolor son míos". "Es un tema traumático que me lo remueve todo con una gran dosis de dolor", continuaba diciendo.

La artista reconoce el enorme desgaste emocional que le está suponiendo el proceso judicial. "Como mire mucho para dentro pierdo la vista. Hay que mirar la superficie y será lo que tenga que ser", señala.

María del Monte. 'Y ahora Sonsoles'.

María del Monte no esconde que revivir lo ocurrido le resulta insoportable: "Para mí es un tema traumático, me lo remueve todo y me produce gran dolor. No sigo los detalles por mi salud mental".

Es por ello que decide confiar plenamente en la Justicia: "Serán los profesionales que se dedican a eso hacer lo que tengan que hacer y se dediquen a lo que tengan que dedicarse", confiesa.

Tal y como señala, la artista no está al tanto de los detalles por una simple razón: "Por mi salud mental".

"Hay veces que tengo un toro delante, se me pone y no me queda otra que mirar para Cuenca. Estoy en manos de los profesionales y deseando que todo esto termine".