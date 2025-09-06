'¡Vaya fama!' arranca decidido a ser "un escaparate" de los famosos y "el programa más democrático del corazón"

Telecinco está ya en plena temporada de estreno. Este sábado 6 de septiembre, ¡Vaya fama! ha debutado en las mañanas del canal. El heredero de Socialité ha comenzado mostrando su plató, con su mesa en la que están los ‘famosetes’ (pequeñas figuras que emulan a las ‘celebrities’) y con Cristina Lasvignes y Fran Ramírez lanzando una declaración de intenciones.

“Son famosos y viven bajo los focos. A ellos les gusta exhibirse y a nosotros, para qué negarlo, observarlos”, comenzaba diciendo Lasvignes, sujetando justo a un ‘famosete’ que daba la impresión de ser María del Monte.

“Totalmente, la fama es un espejo de aumento. Multiplica el brillo, pero también hace que se vean más los defectos”, agregaba Ramírez, portando un ‘famosete’ que parecía Miguel Bosé.

“Son las 13:14 horas, ¡bienvenidos a Vaya fama! Un programa que es un escaparate del mundo del corazón. Tenemos famosos de toda índole: actores, cantantes, influencers”, proseguía la presentadora. “Concursantes de realities, hijos de…, novios de…, exnovios de…, parejas de exparejas de hijos de… ¡Qué difícil!”, continuaba el conductor.

“Y ninguno ocupa su lugar por casualidad”, añadía. “No, aquí no premiamos al más guapo, al apellido más famoso o al que tiene más ‘me gusta’”, expresaba Lasvignes. “Son sus actitudes las que marcan la diferencia”, apostillaba Ramírez.

Fran Ramírez y Cristina Lasvignes en '¡Vaya fama!' Mediaset

“¿Cómo se consigue una buena fama? Pues con sentido del humor, con una palabra amable”, argumentaba la presentadora. “¿Y la mala fama? Pues basta un mal gesto, un tuit antiguo, una conductora irresponsable”, apostillaba el comunicador.

“¡Vaya fama! es el programa más democrático del mundo del corazón en la televisión y vuestra opinión importa”, añadía Lasvignes. “¿A quién os gustaría mandar al escaparate de la fama y cómo podréis hacerlo? Pues estad atentos”, proseguía Ramírez.

El programa comenzaba así, recordando los momentos más incómodos que han tenido los famosos con los reporteros y paparazzi en la calle, contrastándolos con las ‘celebrities’ que han sabido capear las preguntas incómodas de los periodistas.

Comenzaba así el espacio, mostrando así también la creación de los ‘famosetes’ miniatura. El programa comenzaba lanzando una pregunta que el público debía responder por la app de Telecinco, sobre si consideraba a Julio Iglesias un rostro conocido con “buena o mala fama”.

Al poco, Lasvignes y Ramírez se sentaban en la mesa de debate donde estaban los diferentes ‘famosetes’. Ambos estaban acompañados por tres de las panelistas del espacio: Carmen Borrego, Gema Fernández (fichaje proveniente desde D Corazón, magacín rival de TVE) y Makoke.