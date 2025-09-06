Así ha sido el regreso de Lydia Lozano a Telecinco en 'De viernes': "Nunca debí haber salido por esa puerta"

Y el momento más esperado ha llegado: Lydia Lozano ha vuelto a Telecinco. Tras dos años fuera de los platós de Mediaset, la periodista era invitada en De viernes, donde se sentará como colaboradora, en sustitución de Antonio Montero. La comunicadora, además, ha tenido que enfrentarse a sus palabras sobre Santi Acosta.

Durante décadas, Lozano ha sido uno de los rostros habituales de Mediaset, más allá del universo Sálvame. De hecho, ha demostrado ser una estupenda tertuliana fuera de este formato, como pudo verse en Mañaneros y D Corazón. Con lo cual, su retorno a su antigua casa se esperaba como un gran evento.

Lozano comenzaba enfrentándose a las palabras que dijo sobre Acosta. El conductor le preguntaba a la cara si todavía le consideraba el “peor presentador de la televisión”. La tertuliana pedía responder a esa cuestión al final de la noche, dando comienzo así a la nueva temporada de De viernes.

Posteriormente, la comunicadora compartía cómo han sido estos dos años de ausencia en Mediaset. “Cuando yo pasaba por la calle de Telecinco tenía que taparme los ojos porque a mí me dolía muchísimo haberme ido de aquí”, confesaba.

“Cuando me llamaron para que volviera no me lo creía, era como un sueño, era lo que yo deseaba, nunca debí haber salido por esa puerta”, proseguía, señalando que la compañía ubicada en el distrito de Fuencarral ha sido siempre su casa.

Lydia Lozano en 'De viernes'. Mediaset

De ahí, que su entrada en plató fuese espectacular. En plató, Lozano confesaba que se sentía tremendamente feliz de regresar a Telecinco. “Llegué a pensar que Mediaset era una puerta que se había cerrado totalmente para mí, y quiero decir que no me he ido de un barco para subirme a otro”, expresaba.

La comunicadora se ha mostrado agradecida por su etapa tanto en TVE como con sus compañeros de Sálvame en Ni que fuéramos Shhh o La familia de la tele. “Cuando me fui de TVE, lo hice dando un golpe en la mesa y sin tener nada detrás”, expresaba.

Lydia Lozano, Santi Acosta y Bea Archidona en 'De viernes'. Mediaset

Es más, Lozano revelaba que meses atrás, había recibido esta oferta y que la rechazó, porque es “una persona fiel”. “Cuando se acabó Sálvame, no sabía [qué hacer], estaba perdida”, revelaba.

Esta declaración la lanzó a raíz de ciertos comentarios que se han vertido sobre ella. “A mí se me ha llamado traidora y lo quiero decir alto y claro: a mí se me llamó hace muchos meses para venir a este programa”, argumentaba.

“Eso no lo sabe nadie porque no se lo he contado a nadie. Hubo una cena y yo sabía en esa cena que iba a decir que no, pero la verdad es que me daba subidón escucharlo”, continúa.

Lydia Lozano en 'De viernes'. Mediaset

“Estos dos años he estado totalmente desubicada, yo no era yo. Lo he pasado francamente mal. Yo soy una persona que lo celebro todo, ni mi 35º aniversario de boda lo celebré. No era yo, casi no salía, con lo que me gusta salir. No celebré mi cumple”, manifestaba.

Sobre esa abrupta marcha, Lozano reconoce que “eran las circunstancias”. “Lo admití. Yo sabía lo que había y ya está, no pasa nada ni tengo nada que reprochar”, agregaba.