Javier de Hoyos defiende a María Pombo tras su polémica sobre la lectura: "Quería expresar su opinión sin miedo"

María Pombo no puede evitar estar en el foco de la polémica. La creadora de contenidos, la cual fue una de las primeras figuras que lograba poner a todo su clan en el candelero al más puro estilo de las Campos, ha desatado todo tipo de comentarios al defender orgullosamente que no le gusta leer.

Todo surgía después de compartir un reel en redes sociales donde se le podía ver con la nueva estantería de su casa y cómo la ha ido decorando. Un comentario en TikTok mencionaba que el mueble le parecía “precioso, pero vacío”.

La empresaria optaba por crear un vídeo para responder a dichos comentarios, desatando más revuelo incluso. “Hay que superar que a la gente no le guste leer. Y, además, no sois mejores por hacerlo”, anunciaba, señalando que su hermana, piloto de profesión, “no tocaba” ni un libro.

Pombo defendía que la lectura es una afición más y que debe ser algo opcional. Es más, la influencer señalaba que, en su familia, hay distintos tipos de perfiles, al tener otra hermana que lee mucho. De hecho, la esposa de Pablo Castellano sí que mostraba cierto interés en la lectura, señalando que uno de sus libros favoritos es El principito, de Antoine de Saint-Exupéry.

Sin embargo, eso no le ha impedido enfrentarse a feroces críticas, tanto de la prensa del corazón como en otros ámbitos, llegando a un nivel la polémica que la propia creadora de contenidos no esperaba.

Paradójicamente, María Pombo es tataranieta de Concha Espina, una de las figuras femeninas más importantes de la literatura española de inicios del siglo XX, cuyo nombre estuvo entre los posibles aspirantes al alzarse con el Nobel de Literatura. De la misma manera, está emparentada con Álvaro Pombo, Premio Cervantes 2024.

Una genealogía relacionada con la literatura que ha resaltado justo cuando la propia Pombo defendía que leer no le hacía a nadie “mejor persona”. El revuelo ha provocado que Javier de Hoyos haya querido lanzado un capote en D Corazón.

Javier de Hoyos y Anna Gurgui en 'D Corazón'. RTVE

Este sábado 6 de septiembre, el copresentador del magacín que conduce también Anne Igartiburu. “Quiero contaros algo que sé. Hablo habitualmente con María Pombo. Desde hace tiempo, ella no decía nada ni se metía en ninguna polémica”, expresaba De Hoyos.

El copresentador señalaba que Pombo “tenía miedo a las críticas”. “Desde hace un par de semanas, ella dijo que quería expresar su opinión sin miedo a que la critiquen y ha hecho esto”, revelaba.