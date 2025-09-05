El aviso a navegantes de 'El Hormiguero': cierra su mejor semana del año antes de la vuelta de Broncano a TVE

Este lunes, 8 de septiembre, arrancará el segundo round de una de las batallas televisivas que marcó la temporada pasada. David Broncano vuelve a Televisión Española con La Revuelta y se medirá de nuevo con El Hormiguero en el access prime time.

El primer choque pillará a Pablo Motos y los suyos con las máquinas bien engrasadas ya. Al igual que el año pasado, el programa de La 1 empieza una semana después que el de Antena 3, que acaba de cerrar su mejor semana en lo que llevamos de 2025.

El formato de 7yAcción ha promediado en sus primeras cuatro entregas del curso un 18,6% de cuota de pantalla y 2.052.000 espectadores. Un dato que podía esperarse, ya que el lunes firmó su mejor estreno histórico, muy por encima de las ofertas de la competencia: Viaje al centro de la tele, First Dates, Viajeros Cuatro y El Intermedio.

El lunes, la visita de Bertín Osborne, más la conexión con Sergio Ramos, dos personajes que ahora están de plena actualidad, logró un espectacular 21,1% de cuota y 2.347.000 espectadores. El martes, Joaquín Sánchez y Susana Saborido dieron al show de Motos un 18,5% y 2.021.000 seguidores.

El miércoles, quedó demostrado que Arturo Pérez-Reverte es un auténtico talismán para El Hormiguero. La entrevista al escritor registró un 21% y 2.248.000 televidentes. Cabe recordar que la temporada pasada se coló en el top 3 de los invitados más vistos, siendo superado tan solo por Victoria Federica y Lamine Yamal.

¿El islam y la democracia pueden ir de la mano? @PerezReverte lo tiene claro #PérezReverteEH pic.twitter.com/ycvXTivHTO — El Hormiguero (@El_Hormiguero) September 3, 2025

Este jueves, el espacio de entretenimiento recibió a Ester Expósito y experimentó una bajada (13,8% y 1.567.000 espectadores) a causa del fútbol en TVE, y en parte por el estreno de Supervivientes: All Stars 2. La 1 emitió el España-Bulgaria de clasificación para el Mundial de 2026 anotando un 24,5% y 2.643.000 fieles.

Los invitados de esta semana

El Hormiguero no solo llega en plena forma a su duelo con La Revuelta, sino que quiere más. Por ello, el lunes recibirá al plato fuerte de la semana, Mar Flores, que está a punto de publicar sus memorias. Se espera que charle con Motos sobre cuestiones de diversa índole, como sus primeros meses como abuela de Carlo, el hijo de Carlo Costanzia y Alejandra Rubio.

A Flores le seguirán el martes Nacho Cano; el miércoles los coaches de la próxima edición de La Voz (Pablo López, Malú, Sebastian Yatra y Mika), y cerrarán la semana la dupla barcelonista formada por Pedri y Ferrán Torres.

Broncano, en su línea

Como de costumbre, es toda una incógnita con qué invitado abrirá David Broncano su segunda temporada en la cadena pública. El 9 de septiembre de 2024, el jiennense, lejos de apostar por un rostro excesivamente conocido, invitó a Aitor Francesena, campeón del mundo de surf adaptado.

En la nueva temporada, La Revuelta seguirá fiel a su esencia: un programa vivo, impredecible, donde puede pasar cualquier cosa. Desde las entrevistas atípicas de David a perfiles de lo más variados hasta las intervenciones sin filtros de sus colaboradores habituales.

Además de nuevos colaboradores sorpresa, no faltarán el descaro de Jorge Ponce, ya sea a pie de calle o en plató; la música y el humor de Ricardo Castella y Grison; los comentarios de Sergio Bezos desde el público del teatro; o las apariciones siempre sorprendentes de Lalachus.