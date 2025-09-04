Jorge Javier Vázquez, sobre sus nuevos rivales de las tardes en TVE: "El público tiene muy claro lo que quiere ver"

Jorge Javier Vázquez vuelve de vacaciones este jueves, 4 de septiembre. El presentador se pondrá al frente de la segunda edición de Supervivientes All Stars, con Gloria Camila Ortega, Adara Molinero o Sonia Monroy, entre sus concursantes m\ás destacadas.

Además, en breve regresará a los mandos de El diario de Jorge, 'custodiado' este verano por Cristina Lasvignes. Lo hará con un telonero distinto, El tiempo justo, programa que presentará Joaquín Prat en las tardes como relevo de Tardear, pero también en un contexto diferente en cuanto a sus rivales.

El próximo 15 de septiembre, Televisión Española estrena Directo al grano, el nuevo espacio de actualidad con Marta Flich y Gonzalo Miró como maestros de ceremonias. Si bien no se conoce aún el horario concreto que ocupará el magacín, es más que probable que coincida en buena parte con el talk show de Jorge Javier.

En declaraciones a El Confi TV, el filólogo valora la competencia como acostumbra, con cierta tranquilidad: "Yo creo que, al final, hay espacio para todos. El público tiene muy claro lo que quiere ver. Los telespectadores que quieran ver El diario de Jorge, es porque quieren ver El diario de Jorge".

"Si aparece un programa de actualidad política, dudo que luchemos por los mismos públicos. Lo bueno que tiene El diario es que el que lo ve, lo ve porque ya sabe lo que va a encontrarse y por eso lo busco. Tienen muy claro lo que están eligiendo", destaca el comunicador, algo que señala como "punto a favor".

Jorge Javier Vázquez en 'El diario de Jorge'. Telecinco

"Y seguir fidelizando audiencia, que era una de las cosas que tiene el programa, una fidelidad altísima", explica Vázquez, sobre un programa que resiste en las tardes de Telecinco desde julio de 2024.

De la vuelta de Lydia Lozano

En el citado medio, también es preguntado por la vuelta a la cadena de Lydia Lozano, la que fue su compañera durante casi 15 años en Sálvame. "Estoy encantado de que vuelva. He hablado con ella y ella está muy feliz con volver a la cadena. Está muy contenta y yo encantado de recibirla y de que vuelva con nosotros", reconoce.

Además, opina sobre la posibilidad de que vuelvan más rostros del 'universo Sálvame' a Mediaset, como ocurrió con Terelu Campos, que este verano ha estado presentando sección en Fiesta y es colaboradora fija en ¡De Viernes!.

"Evidentemente, si a ellos les gustase volver, pues claro que me gustaría que volvieran. Pero tampoco sé si ellos querrían volver. Siempre se habla de la vuelta a Mediaset de una manera unidireccional. Pero habría que preguntarles a ellos si querían volver...", plantea el de Badalona.