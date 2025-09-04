‘El Hormiguero’ | Ester Expósito, rotunda: “Todavía pensamos que se puede comprar el cuerpo de una mujer”

La última invitada de la semana de El Hormiguero ha sido la actriz Ester Expósito, vieja conocida del formato, y que tiene nueva película: El talento. Un largometraje en el que interpreta a una violonchelista de una familia acomodada. Sin embargo, su universo se derrumba cuando descubre que sus padres necesitan dinero y le toca a ella buscar una solución.

Pedro Casablanc (al que próximamente veremos en Pura Sangre) le da la réplica en el largometraje como Ignacio, un hombre que se aprovecha de la situación, y le pide verla desnuda. Sobre este punto, Pablo Motos quiso saber si era una cuestión que había debatido con sus compañeros en el rodaje, y tuvo curiosidad por saber qué respondían.

“¿Tú qué harías?”, le preguntaba Ester al valenciano, tras afirmar que lo hablaba con el director y con Pedro Casablanc, pero poco más. El presentador y la actriz reflexionaron sobre cómo no es lo mismo para un hombre que para una mujer. “Decir que no es muy fácil. Creo que casi cualquier persona sería capaz de hacer mucho más de lo que diría”, afirmaba Pablo Motos.

Ester Expósito, sin embargo, afirmó que ella no podría. “Me costaría vivir con eso por lo que significa, el abuso de poder”, aseguraba. Y dejó una interesante reflexión al respecto: “Qué nos pasa con el cuerpo de la mujer, queremos ponerle un precio y pensamos que se puede comprar todavía el cuerpo de una mujer”.

Además, señaló que es diferente en el caso de un hombre y una mujer “por lo que lleva psicológicamente ser mujer, se nos carga con un pudor y una vergüenza diferente”. Una sentencia que distaba mucho con las bromas previas de las hormigas, que aseguraban no tener reparo en enseñar sus partes íntimas si así ayudaban a sus familias.

Ester Expósito en 'El Hormiguero'.

En la película, el personaje de Elsa sale, se emborracha y se droga. Y Pablo Motos quiso saber por cómo se interpreta una situación así. Ella reconoció que en el rodaje se tomó algún chupito, pero que en realidad es complicado simular que vas drogado o borracho porque “en esos momentos no eres consciente ni de cómo hablas”.

Con curiosidad, Pablo también preguntó por los entresijos del cine para conocer cómo se graban las escenas en las que se vomita. Expósito le detalló que suelen tomar un potito infantil, aunque también a veces usan yogur con colorante, o puré de verduras, e incluso le pueden poner tropezones.

En un momento dado de la conversación, tanto Ester como Pablo enseñaron a la audiencia la cara de terror con la que asustan a sus familiares. Y, en ese sentido, la artista reconoció que las películas de horror (género del que es aficionada) que más le asustaron son Al final de la escalera y The Ring, aunque también recomendó Longlegs, de Nicholas Cage.