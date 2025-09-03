Primera pelea a gritos entre María Patiño y Kiko Matamoros en ‘No somos nadie’: “No te lo voy a consentir”

No somos nadie ha nacido en TEN y Canal Quickie, buscando distinguirse de Sálvame, aunque sus creadores admiten que mantienen parte de su espíritu. Y es que, efectivamente, el recuerdo del programa de Telecinco es infranqueable, y más, cuando se producen escenas como las de este miércoles, en las que María Patiño y Kiko Matamoros se han enfrentado en una acalorada discusión a voces.

Todo comenzó con una información sobre Irene Rosales. Una revista ha rescatado diferentes declaraciones del pasado de la andaluza, y las ha reunido en un reportaje que aparece en portada. Podría dar la sensación de que es una exclusiva, pero realmente son frases del pasado que, tras su separación con Kiko Rivera, pueden adquirir otra dimensión.

Tras debatir sobre si Irene se puede enfadar o no por la decisión de la revista, María Patiño ha querido recordar una información que dieron en Socialité en 2021. Y es que, cuando Irene fue a inscribir a su hija con Kiko Rivera, descubrió que, a pesar de haber celebrado una boda, no estaban casados. Todo se debería a que el DJ nunca habría entregado los documentos de la boda en el registro civil, y que dos años después del sí quiero fue cuando se legalizó el enlace.

“La boda no es falsa en ningún caso”, señalaba Kiko Matamoros. Y María Patiño le señaló que nadie había dicho tal afirmación. Ahí ambos empezaron a pisarse el discurso, y se añadían otros comentarios de compañeros. “Esa noticia fue confirmada por los protagonistas”, quiso defender la presentadora.

“Que sí, que es cierto”, le confirmaba Matamoros. “No empieces a las 4 de la tarde diciendo que estoy mintiendo”, le pidió María, alzando bastante la voz. “Nadie ha dicho que es falsa y yo te digo que no me voy a callar la boca”, le señalaba a su compañero.

Imagen de 'No somos nadie'.

Ambos se enzarzaron en una serie de reproches, difíciles de seguir desde casa. “No tergiverses mi información”, le pidió Patiño a Matamoros. “No”, le respondía Kiko. “A mí no me faltes al respeto mientras yo esté hablando. No te lo voy a consentir”, le apostillaba María. “No me faltes tú, no me faltes, que no te lo voy a consentir”, decía entonces Matamoros.

Los reproches se pisaban entre ambos, y Belén Esteban intercedió para defender a María Patiño. David Valldeperas, el director, tuvo que entrar para calmar el ambiente: “Por favor, volvamos...”. Kiko Matamoros, mientras, pedía que pusieran las imágenes de momentos antes para ver si María Patiño había dicho o no que la boda entre Kiko Rivera e Irene Rosales fue “falsa”.

Mientras el director reconducía el contenido de No somos nadie, Kiko Matamoros quiso decir la última palabra sobre el conflicto: “Yo no le he faltado el respeto a nadie”. Y así, continuaron hablando de Rivera y Rosales.