'El Hormiguero' | Pérez-Reverte, sobre Pedro Sánchez: “Está solo, nadie de los suyos que lo quiere de verdad”

Arturo Pérez-Reverte ha visitado este miércoles El Hormiguero con un nuevo libro bajo el brazo. En esta ocasión se trató de una nueva entrega de Las aventuras del Capitán Alatriste, Misión en París, que ha salido este mismo 3 de septiembre a la venta.

El inicio de la charla giró sobre la novela, en la que había sutiles referencias a figuras como Pablo Iglesias, Mazón o Ábalos. Pero, como en otras ocasiones, Pablo Motos comenzó a realizar preguntas directas sobre la actualidad y el panorama político de España.

“La ultraderecha está en auge en Europa. ¿Qué opinas tú de Vox?”, lanzaba de manera directa el presentador. En ese sentido, Pérez-Reverte consideró que “se ha bombardeado” a los jóvenes con temas como “el feminismo excesivo” y que por eso “se pasan al bando contrario y eso es preocupante”.

El novelista valoró de Vox que “tiene ideas”, mientras que “en España, ningún partido tiene ideas”. “Dos o tres ideas, siniestras para algunos, pero las desliza en la conversación con mucha naturalidad. Y hace que parezca que hay una ideología detrás”, aseguraba. Y, además, valoró al partido como “el comodín que beneficia a todos, menos al PP”.

“Abascal no sé cómo es, no lo he tratado. No demasiado brillante, quizá por eso lo pasean poco. Pero debajo tiene una maquinaria potente, cabezas pensantes, y tiene un ejército de bots”, añadiría también sobre el líder de la formación verde. Y consideró que Feijóo “tiende a tomar argumentos de Vox y eso es un error, la gente votará el original y no la copia”.

Arturo Pérez-Reverte en 'El Hormiguero'.

Luego llegó el turno de Pedro Sánchez, y del presidente del Gobierno dijo que “no se va a ir aunque pierda”. “¿Dónde va a ir?”, se preguntaba, dejando claro que solo podría continuar en la carrera política. Incluso reflexionó que él, en el lugar de Sánchez, “aguantaría, porque un gobierno del PP y Vox va a tener muchos problemas, y yo esperaría a que cayeran”. “Se quedará como líder de la oposición, a qué se va a dedicar”, sentenciaba.

“Mi impresión es que va a mantenerse”, insistía Reverte. Y, tras alguna mención a Zapatero, confesó que si él fuese politólogo “me dedicaría a estudiar a Sánchez como personalidad. Es el único político que se aferra al poder”.

El invitado de El Hormiguero siguió diciendo que tras Sánchez hay “gente inteligente” que le sostiene, y que él “no va a abandonar el poder, necesita el poder. Va a pelear como gato panza arriba”. Sin embargo, sí cree que “si cayera, de esos que se levantan a aplaudir, serían los primeros que renegarían de él”.

Reverte comparó al líder socialista con un emperador romano que pasea solo por su palacio. “Está solo. Estoy seguro de que no hay nadie de los suyos que lo quiera de verdad. Lo necesitan, tienen miedo, y el miedo ata más que la lealtad. Es un personaje”, reflexionaba.

Al llegar a Alberto Núñez Feijóo, Arturo reconoció que con él tiene “una deuda personal”, pues hizo un sello de Alatriste cuando era presidente de la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos. Admitió que en el ámbito personal le tiene aprecio, pero que siente que sería “mejor presidente del Gobierno que líder de la oposición, no es un buen líder de la oposición. Ha dejado ocasiones excelentes de hacer oposición. Está rodeado de brutos, poco competentes y no saben darle el aura de líder que necesitaba”.