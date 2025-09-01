De la vuelta de Nagore Robles al 'First Dates' de Sebastián Gallego y Oriana Marzoli: los formatos que llegan a Mediaset Infinity

Mediaset España ha sido la encargada de inaugurar el FesTVal de Vitoria, con "la puesta de largo" de Mediaset Infinity, la reformulación de la antigua Mitele, la plataforma digital del grupo. Se trata de una "apuesta firme y determinada por estar efectivamente en el entorno digital".

Así lo ha definido Alberto Carullo, director general de Contenidos de Mediaset, en una rueda de prensa en la que ha estado presente BLUPER y en la que la empresa ha presentado hasta once formatos que se estrenarán a lo largo del cuatrimestre. Desde realities, datings, docuseries y ficciones internacionales, hasta programas derivados de las marcas estrella de la cadena, como Uno de GH 20.

Se ha recalcado en el evento: Mediaset Infinity es una plataforma gratuita, una característica que se mantendrá así "siempre". "Mediaset Infinity tiene dos ofertas, una gratuita y otra de pago, la diferencia es que en el pago puedes ver tus contenidos sin publicidad", han señalado desde la compañía.

"Uno de GH 20 es un reality pondrá sobre la mesa a uno de los concursantes que va a entrar en GH 20. Nunca antes, en sus 25 años de historia, se había empezado el programa emitiendo un casting en directo", ha expuesto Juan Baixeras, director de la división de Canales Digitales de Mediaset.

"Durará 24/7 durante varias semanas, con dos señales en directo del 24 horas y dos galas semanales con Nagore Robles", ha comentado el directivo, pudiendo el público votar a su favorito a través de la aplicación de Mediaset Infinity cada semana.

Robles, que lleva "el ADN de Gran Hermano" en su ser, afronta el proyecto "con muchísima ilusión, con ganas de ver la casa, de ver a los chicos, de ver las redes.Y de poder estar en ese plató inmenso y verlos tan de cerca". "Tengo la suerte de estar en casa, la que me vio nacer y me ha dado tantísimo", ha reconocido la vasca.

Las dos galas semanales contarán con padrinos, exconcursantes de otras ediciones del formato, que podrán entrar en la casa y conocerles. "Tendrán un poder en cosas que vayan ocurriendo durante la convivencia, exactamente igual que la audiencia", ha explicado Nagore.

Las redes sociales tomarán un papel fundamental en los nuevos formatos que presenta la cadena para su plataforma de streaming. No solo por la actividad de los internautas en sus perfiles, sino porque su opinión se pondrá en un primer plano.

'El loco amor'

"El amor ha cambiado y la forma de encontrarlo también", anunciaba el vídeo promocional del nuevo dating show de Mediaset Infinity. Este proyecto, presentado por Sebastián Gallego y con Oriana Marzoli como colaboradora estrella, pretende mostrar cómo se relaciona la Generación Z.

La mecánica es sencilla: Dos solteros y tres aspirantes para cada uno, hasta que consigan el match y donde cabe "todo tipo de orientación sexual". Una forma de "darle tiempo a la gente joven para conocerse cara a cara".

Además, apuestan por renovar su plantilla. "Vamos a empezar con gente que no tiene experiencia en televisión, caras nuevas que están vírgenes en el mundo audiovisual", ha desvelado el presentador.

Se acerca 'Tentaciones'

La novena edición de La isla de las tentaciones arrancará antes en Mediaset Infinity con dos formatos exclusivos para la plataforma producidos por Cuarzo. El Casting, que mostrará por primera vez en dos episodios y en las semanas previas al estreno del reality en Telecinco, y Rumbo a La isla de las tentaciones, que revelará en primicia, en dos entregas, las identidades de las parejas protagonistas y de los solteros y solteras.

'The Ultimate Warrior'

Tras el estreno de Warrior Games, reality en el que un grupo de jóvenes aficionados tratan de convertirse en luchadores profesionales de Artes Marciales Mixtas, llegará a Mediaset Infinity The Ultimate Warrior, nueva versión del formato que en esta ocasión estará protagonizada por luchadores semiprofesionales y su lucha por triunfar en las Artes Marciales Mixtas.

Producido en colaboración con Bulldog TV, The Ultimate Warrior’ acogerá semanalmente la convivencia y formación con destacados entrenadores de nuevos 'guerreros' y de dos de los tres ganadores de Warrior Games, Mangel y Juanlu, divididos en dos equipos. Los cuatro finalistas del reality lucharán en un evento final que emitirá en directo Mediaset Infinity.

'La Hungara. Toma que toma'

El género documental también formará parte de las grandes novedades de Mediaset Infinity, con el estreno de La Húngara. Toma que toma, que repasa la vida, entorno y popularidad de la icónica cantante andaluza Sonia Priego, La Húngara, que revolucionó el panorama musical en el arranque de este siglo con su original fusión de flamenco y pop.

Su colaboración en 2021 con C. Tangana, que participa en el documental junto a otros artistas como Antonio Carmona, con el tema Tú me dejaste de querer pulverizó la listas de lo más escuchado. Producida por LyO Media (La Casa de los Retos), la serie de tres entregas relata los episodios más difíciles de su vida y se adentra en su día a día tanto sobre los escenarios como fuera de ellos.

'Madres'

Mediaset Infinity ofrecerá nuevas entregas de Madres, el formato conducido por Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL, y producido en colaboración Tesseo Producciones, que explora las historias vitales de sus protagonistas a través de sus experiencias en torno a la maternidad y descubre sus desafíos, triunfos, capacidad de resiliencia y lucha contra la adversidad.

Entre las nuevas invitadas que compartirán sus vivencias se encuentran Noelia López, que hablará por primera vez en un programa seis años después de la muerte de su marido, el futbolista José Antonio Reyes.

También la política, senadora y expresidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz; María Ángeles Montes, madre del artista Omar Montes; la exdeportista de natación sincronizada Gemma Mengual; la actriz Loles León; la periodista Samanta Villar y las creadoras de contenidos Laura Matamoros y Beatriz Pérez, La Ordenatriz.

'Me quedo conmigo'

Mediaset Infinity también estrenará en exclusiva una nueva entrega de la docuserie original de la plataforma Me quedo conmigo, en la que el cantante Lucas, del dúo Andy y Lucas, llevará a cabo guiado por la psicóloga Alicia González un intenso viaje emocional a través de sus mayores inseguridades en ámbitos como el trabajo, la familia, la salud y el futuro.

Su relación con Andy y los planes de futuro del dúo sobre los escenarios, las recientes pérdidas familiares sufridas, la complicidad con su pareja actual y cuestiones de salud como la cardiopatía que padece, las consecuencias de su operación de nariz y la influencia de la presión mediática, serán algunos de los temas que el artista abordará durante la terapia que le propone el formato.

'(L)over'

Mediaset Infinity ampliará su catálogo de series documentales con el estreno de (L)over, producida por Sabbatical Entertainment. En ella, disecciona las relaciones de amor y desamor de las parejas de celebrities más famosas a través de relatos de alto voltaje emocional sobre sonadas rupturas y amores verdaderos y duraderos.

Álvaro Morata y Alice Campello; Chris Hemsworth y Elsa Pataky; Sergio Ramos y Pilar Rubio; Britney Spears y Justin Timberlake; Taylor Swift y Travis Kelce; Shakira y Gerard Piqué; y el Príncipe Harry y Megan Markle, serán algunas de las historias protagonistas.

'María Corleone'

Un trágico suceso tras regresar a su ciudad natal, Palermo, cambia drásticamente el plan de vida de una brillante estilista afincada en Milán junto a su novio fiscal, con el que espera un hijo. Este es el punto de partida de María Corleone, serie italiana emitida en Canale 5 y en Mediaset Infinity en Italia cuya primera temporada se incorporará al catálogo de contenidos de la plataforma de Mediaset España.

Este drama criminal producido por Taodue Film, del grupo Mediaset, y ambientado en Milán, Palermo y Nueva York relata el choque entre dos mundos, el de la moda y el del crimen organizado, a raíz de una tragedia que impulsa a su protagonista a abandonar su vida anterior y emprender un camino de venganza, adentrándose así en la dinámica criminal que ha reinado en su familia.