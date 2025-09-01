María Patiño, nerviosa en su estreno en ‘No somos nadie’: “Daban por hecho que íbamos a desaparecer”

El universo Sálvame ha regresado a la televisión. Tras el fugaz paso de María Patiño y compañía por La familia de la tele, que solo aguantó un mes en antena, La Osa Producciones ha arrancado este lunes una nueva aventura de corazón en la pequeña pantalla, No somos nadie.

Heredero de Ni que fuéramos Shhh y Tentáculos, este espacio estará conducido por la propia Patiño de lunes a jueves, y los viernes estará en manos de Carlota Corredera. El magacín ha comenzado con un pequeño teatro en el que María, junto a Belén Esteban, Carolina Sobe, Alberto Guzmán y Marta Riesco hacían zapping en una televisión, con cara de aburrimiento.

Finalmente, llegan a sintonizarse a sí mismos, y ahí sí que ha comenzado el programa. “Muy buenas tardes. Yo sabía que iban a estar ahí. Ay, perdónenme, yo estoy bastante nerviosa. Y desentrenada. Han pasado casi más de dos meses. Y claro, eh muchos daban por hecho que íbamos a desaparecer, que no íbamos a volver”, introducía la comunicadora gallega.

En esta nueva toma de contacto con el público, María ha recordado los vaivenes que ha tenido todo el equipo desde que en junio de 2023 se bajase la persiana de Sálvame en Telecinco. “Han sido los dos últimos años una auténtica noria de emociones. Arriba, abajo, arriba, abajo, pero siempre, siempre, intentamos levantarnos”, sentenciaba.

Tras presentar a todos sus compañeros, el programa ofreció un montaje con cara de todos ellos, junto a otros que todavía no han debutado, como Kiko Matamoros, caracterizados de conocidos superhéroes. “Yo no sé si somos unos superhéroes, porque realmente ya saben ustedes que tenemos de todo. O sea, tenemos más defectos, incluso que virtudes, lo que sí que amamos es esta profesión”, aseguraba María.

Imagen de 'No somos nadie'.

“Y además lo que buscamos e intentamos es no perder nunca la conexión con todos ustedes. Yo tengo la voz ahora mismo, estoy hasta temblando”, reconocía. Más calmada que ella, sin embargo, se encontraba Belén Esteban, y eso que admitió que suele ponerse nerviosa con facilidad.

Por otro lado, María aprovechó para explicar que este 1 de septiembre ha sido la primera vez que coincidía con Alberto Guzmán, quien fuese colaborador de Tentáculos.

Quien no ha estado en esta nueva etapa televisiva es Lydia Lozano, quien ha fichado por ¡De Viernes!. Y, por ello, han recordado cómo hace no mucho ella cargó contra Santi Acosta, el presentador del formato. Desde No somos nadie han asegurado que será la primera entrevistada de la temporada, y que su caché será de unos 2.000 euros por entrega.