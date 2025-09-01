La disputa de Pablo Motos y Bertín Osborne en ‘El Hormiguero’ por Susana Saborido: “Me la has robado”

Tal como estaba anunciado, Bertín Osborne se convirtió en el primer invitado de la temporada 20 de El Hormiguero. Y la charla con Pablo Motos arrancó con cómo ha llevado el jerezano su verano, después de dar una exclusiva con su hijo junto a Gabriela Guillén. Bertín es consciente de que todo lo que hace con el pequeño es “un follón”. “A mí, sabes lo que te digo, me la sopla”, sentenciaba sobre posibles polémicas.

La mayor parte de la entrevista giró sobre el paso de Bertín Osborne sobre Tu cara me suena. “Me he reído mucho. Me quería ir, a la segunda gala, o la tercera, y decía que no había Dios que lo aguante. Y le cogí el gusto”, relataba el andaluz.

En el concurso de imitaciones Bertín se reencontró con profesionales con los que ya había trabajado en Lluvia de estrellas o Esos locos bajitos. “¿Hiciste todos esos programas sin ensayar?”, le preguntó Motos. “Qué fama tengo”, se lamentó el invitado, que acabaría por confesar que ensayaba “poquito”.

Osborne terminó admitiendo que, cuando tiene que presentar, mira la escaleta pero no se memoriza los guiones. “Si me estudio el guion ya no soy yo. Las hago como me salen del mismísimo”, se justificaba. Y añadió que nadie le escribe guiones con las cosas que él realmente dice.

En TCMS, Bertín lo pasó mal con la caracterización. “Quería matar a la maquiladora”, recordaba sobre el primer día, en el que imitó a Omar Montes. “No me voy a volver a maquillar nunca más, en mi programa tampoco”, añadiría también.

Bertín Osborne en 'El Hormiguero'.

“Mañana vienen Joaquín y Susana…”, deslizaba más adelante Pablo Motos. “Que me lo has robado. Que tenía que estar conmigo en mi programa, Susana”, reprochaba el de Amor mediterráneo al de Valencia. “Pues te aguantas”, le cortaba Motos.

“Joaquín y Susana vienen a hablarnos del programa Emparejados. Fuiste el primer invitado con tu hija Alejandra”, explicaba el presentador. “Te digo que es el programa más divertido que he hecho en mi vida. Me desmadré, me despendolé, mi hija avergonzadísima por las cosas que yo decía”, explicaba Osborne.

Joaquín Sánchez y Susana Saborido le preguntaban “cosas que no se deben preguntar”, lo que provocaba que su hija le advirtiese: “no se te ocurra contestar a eso”. “Estaba horrorizada de las cosas que yo decía. Pero me lo pasé de miedo”, aseguraría el polifacético cantante.

Pablo Motos le recordó que en Emparejados, cuando se hace una pregunta, hay que comer picante si no se responde. Y para eso Bertín no tiene impedimentos, porque “soy medio mexicano. Le echo picante a la cerveza”. Y bromeó con el hecho de comer helado tras tomar picante, porque “todo lo que pica al entrar, pica al salir”.