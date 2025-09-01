De concursante a mano derecha de Pablo López: Chiara Oliver, fichaje estrella de 'La Voz' como su asesora

La nueva temporada de La Voz está a la vuelta de la esquina. Pablo López, Malú, Sebastián Yatra y Mika han formado parte del FesTVal de Vitoria, junto a la presentadora Eva González, para contar cómo está siendo la búsqueda del mejor talento musical. Una edición que se presenta como "el mayor reto jamás visto en la televisión".

El talent show de Antena 3 llega cargado de novedades, desveladas en la rueda de prensa a la que ha asistido BLUPER. Una de ellas son los nuevos rostros que acompañarán a los artistas en las batallas: Malú contará con la ayuda de Joaquina, Pablo López provoca el regreso de Chiara Oliver al programa, Mika estará acompañado por Carla Morrison y Sebastián Yatra por María Becerra.

Oliver vuelve al formato tras participar en 2022, quedándose en la fase de asaltos. Un año después, fue concursante de Operación Triunfo 2023, cuya Academia abrirá de nuevo sus puertas el próximo 15 de septiembre.

Un cuarteto de ayudantes integrado por mujeres referentes en la industria musical a nivel internacional, que nivela la balanza de los sillones principales, donde Malú es la única cantante femenina.

Carmen Ferreiro, directora de Entretenimiento de Atresmedia, ha destacado el papel de Eva González, que se vuelve a poner al frente de La Voz "haciendo magia con las familias y en el plató".

"Porque sé que es la presentadora, sino pensaría que es la madre de los concursantes, que está cantando porque ella lo vive igual, nos lo transmite, transmite esa emoción, esa humanidad y esa frescura", ha confesado la directora.

Malú, Mika, Eva González, Sebastián Yatra y Pablo López. Gtres

Con respecto al formato, González ha mantenido que "cuando las cosas funcionan es bueno que se mantengan. No hemos dado un paso atrás para nada". Y es que ha confesado que la primera vez que le llegó la oferta para "conducir este Ferrari, casi me da un infarto".

"La Voz hace al espectador muy partícipe y muy compinche de todo lo que pasa sobre el escenario", ha insistido. Y Carmen ha vuelto a dar la cara por el programa, asegurando que ""es calidad, talento y brillantez. Tele en mayúsculas".

Novedades

La mecánica del concurso se reinventa a lo largo de las ediciones. Llega el megabloqueo, donde el coach podrá ganarse a uno de sus concursantes favoritos girando la silla de sus otros compañeros, dejándoles fuera de la jugada. Otra de las opciones que tendrán los cantantes será el botón del arrepentimiento, con el que podrá retractarse de su decisión una vez haya terminado la actuación.

Por otro lado, está el llego y canto. Una novedad que Eva González describe como "muy especial", puesto que ni los coaches conocían que existía esta posibilidad. El plató, que es "el más grande de Europa y segundo del mundo", como ha comentado Ferreiro, directora de Entretenimiento de Atresmedia, ha conseguido que nadie sospechara lo que iba a suceder en el escenario.

Seguirán también algunos clásicos: El Mando continuará dando auténticos 'momentazos' en el programa. Los coaches han hecho una playlist con sus canciones más escuchadas y podrán darle al play en cualquier momento. Y no podía faltar el superbloqueo ni la posibilidad de darle una segunda oportunidad a uno de los talents.

Sebastián Yatra, Carmen Ferreiro, Mika, Eva González, Malú, Pablo López y Nathalie García. Gtres

Audiencias

Un año más, el talent show de Antena 3 se ha consolidado como líder absoluto de la noche de los viernes, triunfando especialmente entro los más jóvenes, consiguiendo un 16'9% de cuota en el target de 13 a 24 años.

Nathalie García, directora general de ITV Studios Iberia, ha afirmado que "es un sueño producir

un programa como este". Durante esta temporada, otro de los cambios que se han llevado a cabo es que asume la producción íntegra de La Voz en España. Además, ha revelado que se siente muy "agradecida y orgullosa" de formar parte de este proyecto.

"Gracias a eso también se puede conseguir convencer a unos coaches como estos que son grandísimos profesionales por encima de todo y que, por lo tanto, no se involucran en algo que tenga un nivel de calidad como al que ellos están acostumbrados", ha concluido la directiva.