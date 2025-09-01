Belén Esteban desvela cómo anunciaría una hipotética separación de su marido: “En el comunicado diría el motivo”

María Patiño lanzó este lunes una pregunta muy directa a Belén Esteban en No somos nadie, el nuevo programa de La Osa Producciones que se ha estrenado hoy en TEN. Y es que, planteando una hipotética separación de su esposo, Miguel Marcos, quiso saber cómo actuaría: “¿Lo contarías aquí, darías una exclusiva, no lo contarías, mandarías un comunicado?”.

“Es un ejemplo”, quiso insistir María Patiño al respecto, asegurando que la idea de lanzar tal cuestión era suya, y que no venía marcada por la dirección. “No. Mandaría un comunicado”, respondió Belén Esteban, con rotundidad.

La presentadora del programa quiso imaginarse que tal ruptura sucede un día de trabajo, en el que ambas coinciden. Y hasta ideó cómo sería el hipotético comunicado, apelando a la privacidad de los afectados, “como el de Kiko e Irene”, en referencia a Kiko Rivera e Irene Rosales. “Y llegas aquí. Y te digo, ¿cómo estás?”, lanzaba María.

“Te diría: estoy bien, estoy mal...”, atendía a responder Belén Esteban. Patiño metía el dedo en la llaga, preguntando, por ejemplo, que quién habría tomado la decisión. “¿Contarías estas cosas?”, quería saber.

“Yo lo he hablado muchas veces con Miguel, que no nos vamos a separar. Es que es verdad que a veces comentas”, reconocía Belén Esteban. Entonces María Patiño, rauda, volvió a insistir que era todo un ejemplo, que no se correspondía con la realidad. Incluso el programa puso en un faldón: “Belén no se separa. Es un ejemplo”.

Imagen de 'No somos nadie'.

“A María se lo he dicho alguna vez. Ojalá no me separe nunca, porque quiero mucho a mi marido, me quiere a mí. Miguel es la persona más buena que he podido encontrar en mi camino”, aseguraba la colaboradora televisiva.

Es más, Esteban aseguró que nunca hablaría mal de Miguel Marcos en televisión porque “no se lo merecería”, destacando lo bien que se ha portado siempre con su hija, Andrea Janeiro, y con su madre. “Y mi hija y mi madre no me lo perdonarían”, apostilló La Patrona al respecto.

“Solamente digo una cosa. Cuando voy a algún lado siempre voy con mi marido. ¿Cuántas veces me has visto con otras exparejas, cuando he estado con alguien?”, preguntaba Belén a sus compañeros, dejando claro su buena relación de pareja. “En el comunicado diría el motivo, porque si no, se lo iban a inventar”, terminó por decir Belén, provocando revuelo entre sus compañeros.