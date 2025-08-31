'Saber y ganar' se prepara para su momento histórico en La 2 con su nueva temporada y un renovado plató

Este lunes 1 de septiembre, La 2 emitirá la nueva temporada de Saber y ganar, el concurso más veterano de la televisión española. Será a las 15:30 horas cuando el público vea de nuevo al icónico Jordi Hurtado. Ahora bien, eso no impide que se vaya a vivir un momento histórico en el 'quiz show.

Tras emitir reposiciones en julio y agosto, Saber y ganar regresa a la parrilla con un lavado de cara, dado que estrenará un nuevo plató, que será más moderno que el que había previamente.

Ahora bien, de lo que todo el mundo está pendiente es de la emisión del sábado 6 de septiembre. En la edición del fin de semana es donde se producirá el relevo histórico, dado que esta versión estará conducida por Rodrigo Vázquez.

Tras la cancelación de El Cazador, el periodista gallego se había quedado sin formato que presentar en RTVE. Ahora, tiene el reto de conducir el concurso más veterano tanto de TVE como de la televisión española en general, así como recoger el testigo de un rostro tan emblemático como el de Jordi Hurtado.

Si bien, el relevo sólo es en la edición del fin de semana, eso no quita que el público tendrá que hacerse a la idea de que Jordi Hurtado no será eterno, aunque muchos pensasen que sí.

Jordi Hurtado en 'Saber y ganar'. RTVE

Saber y ganar es, junto con Cifras y letras, uno de los pilares de audiencia de La 2. Ambos concursos tienen una sólida base de seguidores que logra que La 2 brille tanto en la franja de la sobremesa como en el access prime time.

Precisamente, queda la incógnita de cuándo TVE anunciará el regreso de Cifras y letras. El concurso presentado por Aitor Albizua se ha convertido en sinónimo de éxito en una de las franjas más complicadas.

Rodrigo Vázquez en 'El Cazador'. RTVE

En esta pasada temporada televisiva, La 2 se ha convertido en la casa de los quiz shows diarios. Por la cadena, han pasado el extinto El Cazador, así como el efímero paso de Jeopardy, que estuvo ‘en un cajón’ durante varios años y que, finalmente, vio sus 38 entregas emitidas entre mayo y julio de este año.

De la misma manera, La 2 emitió brevemente las entregas repetidas de La Pirámide, el concurso presentado por Itziar Miranda por La 1 y que fue retirado durante la segunda semana de agosto tras sus malos resultados de audiencia, quedándose varias entregas por emitir.