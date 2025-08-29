Susanna Griso vuelve a 'Espejo Público' por todo lo alto: Albert Rivera y Cristóbal Soria, entre sus fichajes estrella

El inicio del nuevo curso televisivo está al caer y, con él, el regreso de los presentadores titulares a sus programas. Susanna Griso ha decidido adelantarse lo antes posible, y el próximo lunes, 1 de septiembre, cogerá el mando de Espejo Público en su vigésima temporada.

En una apuesta por la información, la actualidad y el entretenimiento, Antena 3 refuerza su pluralidad con nuevas secciones y colaboradores en el programa que ocupa la franja matinal de la cadena. La presentadora continuará acompañada por Lorena García como copresentadora en el tramo informativo y por Miquel Valls y Gemma López como copresentadores en Más Espejo.

“Seguiremos pegados a la actualidad, pero buscaremos seguir incidiendo en el contenido propio de temas que solo pueden verse y analizarse en Espejo. Buscaremos ser un oasis dentro del sectarismo y de la polarización que nos invade”, manifiesta Griso.

Además, ha compartido que "somos de los programas más longevos de la parrilla televisiva y tenemos el compromiso de asegurar al espectador que escuchará todas las opciones, versiones y opiniones de cada asunto". Un objetivo que marcan para este año y por el que han seguido reinventándose, reforzando la diversidad y los temas sociales.

Después de cerrar el curso anterior con grandes datos de audiencia, Susanna Griso no duda y explica cuál es la clave para conseguir el liderazgo: "Ofrecer al espectador lo mejor de lo de siempre sin olvidar sorprender cada mañana”. “Veinte años de información, de entretenimiento, de atrevimiento, de imaginación, de buen humor", sostiene.

Albert Rivera y Susanna Griso en 'Espejo Público'. Antena 3

Tramo informativo

Espejo Público incorpora a grandes expertos dentro de su elenco. En la sección informativa se apostará por el exdirigente de Ciudadanos, Albert Rivera, que se pondrá al frente de El Observatorio con Rivera, en la que analizará diversos temas de actualidad política, internacional y económica relacionadas con España y el mundo.

Josep Borrell, el exalto representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y presidente del CIDOB, también se incorpora al equipo de Antena 3. En Una ventana al Mundo con… Josep Borrell, desgranará los grandes temas de actualidad internacional, los conflictos en Gaza y Ucrania o el mandato de Donald Trump en EE.UU. y sus consecuencias mundiales.

Para seguir analizando la información, suma nuevos rostros entre sus colaboradores como el juez Emilio Calatayud, el influencer José Elías, la abogada y activista Lorena Ruiz-Huerta o el periodista Juan Fernández-Miranda.

'Más Espejo'

El segundo tramo del programa se centrará en contenidos de entretenimiento y corazón y en las cuestiones sociales y la investigación. Para ello, contarán con la presencia en plató de Samanta Villar, Félix Álvarez ‘Felisuco’ o José F. Peláez, que se unen a otros habituales como Rubén Amón, Ángel Antonio Herrera y Mariló Montero, entre otros.

A la mesa de corazón se unen Cristóbal Soria y Juan Diego Madueño, que compartirán espacio con Isabel Rábago, Pilar Vidal, Alonso Caparrós, Lorena Vázquez, Raúl García ‘Aplausito’ y Sergio Pérez.

Las novedades no terminan ahí. Más Espejo estrena una sección sobre sexo, liderada por la sexóloga Lorena Berdún. También estará la periodista Cruz Morcillo, que colaborará con su especialidad, los sucesos, mientras que Vanessa Pámpano estará al frente de otra dedicada a desaparecidos denominada Se los tragó la tierra.