Jano Mecha, la mano derecha de Ana Rosa en las mañanas: "La política es el nuevo 'Sálvame', está súper interesante"

Jano Mecha no puede quejarse de momento profesional. Este 'chico Unicorn' -veinte años trabajando junto a Ana Rosa Quintana- es la prueba de que la productora de Xelo Montesinos y la periodista es una gran cantera de profesionales, y que se puede escalar en la empresa.

De hecho, en febrero, momento en que Quintana regresó a las mañanas, Mecha se convirtió en copresentador de El programa de Ana Rosa y en su sustituto habitual durante las vacaciones. "No soy una persona ambiciosa, he ido trabajando poco a poco", desvela en esta entrevista que concede en exclusiva a BLUPER.

El espacio matinal inicia nueva temporada el próximo 8 de septiembre con muchas novedades y en un contexto de competencia máxima, con Espejo Público en buena forma y con las mañanas de La 1 en máximos. El comunicador, al igual que su 'jefa', se moja sobre "la deriva parcial" de TVE, aunque asegura: "Es un problema que tenemos en este país con las televisiones públicas, los que llegan ponen a los suyos".

Tampoco ignora que Telecinco no está en su momento más boyante en audiencias y se muestra positivo: la televisión son "ciclos" y advierte a los rivales. "Que se preparen, porque vamos a ir subiendo poco a poco y vamos a volver a ser líderes".

Además, Jano reflexiona sobre esas tertulias televisivas que él modera, pero de las que también se confiesa un fiel espectador en sus ratos libres. "A veces, en las tertulias, se confunde televisión con espectáculo, pero los buenos profesionales intentamos ofrecer siempre formatos de calidad".

Jano Mecha, en su época de reportero de 'El programa de Ana Rosa'. Mediaset España

Vuelta efímera a La Mirada Crítica durante las vacaciones de Ana Terradillos, antes de que vuelva El programa de Ana Rosa. Además, en un verano convulso, con los incendios y las tiranteces políticas.

Para mí, presentar La Mirada Crítica está siendo una experiencia increíble. Siempre parece que agosto es un mes bajo de noticias, pero este, con los incendios, nos está dando mucha actualidad informativa, desgraciadamente. He acabado presentándolo, sustituyendo a Ana Terradillos. No hay mejor maestra que ella para seguir su ejemplo. Lo estoy disfrutando al máximo.

Veinte años en la productora... Desde luego, te has ganado a pulso ser 'el chico Unicorn' por excelencia.

Hace veinte años que trabajo junto a Ana Rosa. Hubo un cambio de empresa, antes era Cuarzo y luego pasamos a ser Unicorn, pero yo sigo en el mismo formato. Mucha gente me pregunta: '¿Nunca has querido cambiar de programa?'.

He tenido oportunidades, en televisión hay muchas rotaciones, pero El programa de Ana Rosa es tan largo que yo he estado en todas las secciones. Eso me ha permitido hacer actualidad, política, entretenimiento... Yo empecé en AR haciendo corazón, y pude ir a los Oscars el año que ganó Penélope Cruz. Fui a estrenos, alfombras rojas, y conocí a mucha gente.

Luego, en la parte de sucesos, he cubierto el caso de Marta del Castillo, el de los niños de Córdoba... Ahora estoy tocando política y me estoy especializando. No he cambiado de formato, pero es como si hubiera trabajado en muchísimos programas a la vez.

¿En algún momento pensaste que serías copresentador de Ana Rosa? ¿Te imaginabas de verdad en esa posición?

Si te soy sincero, no. No soy una persona demasiado ambiciosa, de ponerme metas. He ido trabajando poco a poco, todos los días, intentando hacer lo que se me mandaba lo mejor posible. Como dice mi madre, lo que está para ti, está para ti. Esto vale para las relaciones y los trabajos. En Unicorn siempre me he sentido muy valorado y querido, al final me han colocado ahí y estoy agradecido.

¿Cómo es Ana Rosa como jefa?

Ana Rosa es una persona que llega todas las mañanas a la redacción y lo primero que dice es un 'buenos días' en alto. Y todo el mundo le da los buenos días. Llega con una energía súper positiva y unas ganas contagiosas, con todo leído y estudiado.

Jano Mecha se despidió de su jefa hace año y medio tras su salto a las tardes de Telecinco.

Claro, yo he trabajado con ella veinte años y la gente me pregunta cómo es como jefa. Siempre digo que es una buena jefa y una buena profesional. Esto va a sonar pelota, pero la muestra de que es una buena jefa es que Ana Rosa lleva veinte años trabajando prácticamente con el mismo equipo, un equipo muy fiel. Eso no lo pueden decir otras profesionales.

Cuando la gente lleva veinte años en Unicorn y prácticamente no se ha movido, hay que preguntarse por qué. En primer lugar, porque las condiciones que ofrecen son buenas para lo que ofrece el mercado. Segundo, el trato es muy bueno y es una escuela magnífica. Premian mucho la fidelidad de los profesionales.

¿Qué te dijo cuando volvió a las mañanas, en las que tú ibas a ser su mano derecha?

Siempre digo que Ana Rosa es una persona que hace fácil lo difícil. No fue una conversación de: 'Jano, tú me vas a sustituir'. No, simplemente un día dijo: 'Este viernes no puedo venir, Jano, así que calienta que sales'. Todo fue bastante natural

Todo el mundo me pregunta si estaba nervioso. Yo pienso que me ha llegado cuando me tenía que llegar. Después de veinte años, controlo perfectamente el formato, los contenidos, el tono editorial del programa... Me dicen que me tendrían que poner un busto en Unicorn [risas].

Con la ampliación de horario, ahora competiréis frontalmente con Espejo Público y más tiempo con La Hora de La 1 y Mañaneros 360. Y ahora la pública está en un gran momento en la mañana.

La competencia es maravillosa, solo así todos nos esforzamos más. Es una competencia con deportividad. Es cierto que con TVE la competencia no es de igual a igual, porque no cuentan con publicidad, por eso la dejamos un poco al margen.

Con Antena 3 siempre hemos tenido una competencia muy sana, intentando cada uno hacer el trabajo de la forma más profesional posible. Cuando me encuentro con compañeros de Espejo Público en la calle, nos tenemos mucho cariño, al final trabajamos todos en lo mismo. Y ahora podremos confrontar nuestros datos, así que mucho mejor.

La 'jefa' dijo antes de irse de vacaciones que TVE podría ser un poco más plural.

Estoy totalmente de acuerdo. La misma TVE ha tomado una deriva bastante parcial, pero es un problema que tenemos en este país con las televisiones públicas, que los que llegan ponen a los suyos. Convierten la televisión pública en una especie de arma electoral. Pero ya te digo que como no cuentan con publicidad juegan en otra liga y no les hacemos demasiado caso, la verdad.

Jano Mecha, en 'El programa de Ana Rosa'. Mediaset España

Y ahora Joaquín Prat pasa a las tardes...

Aquí lo de acostumbrarse al puesto o estar adormilado no se lleva mucho. Estamos súper acostumbrados a los cambios y los cambios siempre son para bien. Siempre salen cosas buenas, compañeros nuevos.. Se aprende un montón de la gente que viene.

Estoy seguro de que Joaquín lo va a bordar porque es un profesional como la copa de un pino. Tiene unas dotes de comunicación innatas, empatiza con la audiencia. Y además con Óscar de la Fuente como director. Estoy seguro de que se lo van a poner complicado a la competencia.

¿Cómo te ves en El aperitivo?

Me gusta, es que siempre me ha gustado mucho la televisión. Cuando era pequeño, veía mucha televisión y me tragaba todos los programas. Desde Tómbola hasta La Clave, porque soy un poco mayor, tengo 46 años.

En El aperitivo me veo cómodo, es divertido hablar con personas como Bibiana Fernández, Alaska, Máximo Huerta, que soy muy amigo suyo... Nos lo pasamos fenomenal, lo que se ve en pantalla es así tal cual. Como es más distendido, hay que pensar menos en lo que se dice. En lo políticamente correcto, digámoslo así.

Telecinco no pasa por su mejor momento en audiencias. ¿Cómo vivís esa presión desde dentro?

Creo que todo lo que baja sube. Son ciclos, nosotros seguimos ahí, trabajando duro, día a día y sin perder ningún tipo de la motivación. Trabajamos igual cuando hacemos buenas audiencias que cuando las hacemos un poco peores. Que se preparen, porque vamos a ir subiendo poco a poco y vamos a volver a ser líderes.

Tus excompañeros de Sálvame vuelven a Ten tras su batacazo en TVE. ¿Qué opinión tienes de este cambio de rumbo una vez abandonaron Mediaset?

Lo veo fenomenal. Los colaboradores se merecen lo mejor por tantos años de buenas vibraciones, nos han hecho reír y llorar. Y también merecen los equipos, son personas muy fieles trabajando.

Merecen seguir trabajando en La 1, en Ten o donde sea. Son muy buenos haciendo lo suyo, lo que saben hacer, entretenimiento. Hacen mucha compañía, a mucha gente mayor también. Siempre lo digo, aunque no veas el programa, si sabes que están ahí, pues ya te están haciendo compañía.

¿Qué te queda por hacer en Mediaset?

Muchas cosas. Podría hacer informativos o presentar un concurso. Estoy abierto a cualquier posibilidad. No sé qué planes tiene la cadena para mí, espero que sean muchos. En esta profesión, somos curritos, así que lo que nos pongan.

La política me llama mucho la atención, y ahora está en un momento brutal. Empieza el curso político, con la pelea, la bronca que hay. La política es el nuevo Sálvame, está súper interesante.

Y, cuando el trabajo te deja, ¿qué ves en televisión?

Soy un gran consumidor de televisión, me viene por mis padres. Veo mucha serie, muchos documentales de sucesos y basados en hechos reales. Thrillers psicológicos y esas cosas. También veo mucho programa en directo, tertulias políticas, me enganchan mucho. Yo me puedo quedar en casa un fin de semana y tampoco necesito ponerme una película. Me pongo la tele fácilmente y me intento ver una tertulia.

¿Cómo valoras la situación de las tertulias televisivas? ¿No deberían llamar más a la calma, ya que la sociedad está tan polarizada?

La televisión es un reflejo de la realidad y la realidad es que está muy polarizada, tanto en el Congreso de los Diputados como en la calle. Es cierto que, a veces, en las tertulias, se confunde televisión con espectáculo, pero los buenos profesionales intentamos ofrecer siempre formatos de calidad.

En la carrera, te dicen que el periodismo es informar, formar y entretener. Pues es lo que se intenta hacer en las tertulias. Informar, formar y tener un punto de entretenimiento, porque si no la gente desconecta. Es como si te pones a leer una enciclopedia, no tiene ningún tipo de enganche.