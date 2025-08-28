Telecinco pone sus ojos en Àlex Blanquer: la presentadora se convierte en un rostro clave para la nueva temporada

Àlex Blanquer se presenta como una de las grandes apuestas de Telecinco de cara a la nueva temporada televisiva. La valenciana inició su andadura por los pasillos de Mediaset el verano de 2024, cuando dio el salto a la televisión nacional para ocupar el puesto de Verónica Dulanto en el programa de Cuatro Tiempo al tiempo.

Desde ese momento, Mediaset ha seguido contando con ella para afrontar nuevos desafíos en la cadena, donde ha ido ascendiendo. De hecho, parece que el periodo estival se ha convertido en un tiempo idóneo para la periodista, que ha logrado consolidarse como presentadora en sustituciones de peso y, al mismo tiempo, ganarse el apoyo del público.

Este mismo verano, Blanquer ha llegado con fuerza a conquistar su silla en el grupo de Fuencarral. Y es que el medio decidió darle un espacio en un programa de entretenimiento, La noche de los récords, copresentando junto a Jesús Vázquez. En esta nueva versión, demostró su capacidad de entrega en las pruebas de exteriores, al igual que su frescura y versatilidad.

Àlex reforzó su presencia en Mediaset este 2025 tras incorporarse como figura clave en los fines de semana. La periodista asumió la conducción de Fiesta durante las vacaciones de Emma García, compartiendo el mando con César Muñoz y Terelu Campos.

Aunque en un inicio compartió protagonismo con sus compañeros, la dinámica del programa otorgó progresivamente un papel predominante a Terelu, que se encargaba también de la sección Aires de fiesta, mientras que Blanquer y Muñoz pasaron a tener intervenciones más puntuales.

César Muñoz, Terelu y Àlex Blanquer. Telecinco

Pese a ese reajuste, la experiencia se convierte en un paso significativo para ella dentro del grupo, provocando que su nombre resuene con fuerza para los formatos que están por llegar para la nueva etapa de Telecinco.

'¡Vaya fama!'

¿Seguirá Àlex Blanquer ocupando un puesto en el fin de semana de la cadena? Es una de las grandes incógnitas del momento, ya que el inminente regreso de Emma García trae consigo cambios. Sin embargo, todo apunta a que sí.

Telecinco prepara para esta temporada el estreno de ¡Vaya fama!, un nuevo magacín que sustituirá a Socialité en las mañanas del sábado y el domingo. El formato, producido por Cuarzo, contará con un estilo fresco, donde se realizarán conexiones en directo, reportajes e investigaciones.

Todavía no se ha hecho oficial quién asumirá la presentación del programa, aunque ya circulan varios nombres como posibles opciones. Entre las candidatas, destaca Àlex Blanquer, que gracias a su creciente relevancia en Mediaset se perfila como una apuesta para un formato de estas características.

Eso sí, el tándem que forma con César Muñoz se rompe por el momento, ya que su compañero pasa a formar parte del equipo de Joaquín Prat en El tiempo justo.

Àlex Blanquer. À Punt

De À Punt a T5

Su trayectoria televisiva comenzó en 2018 en À Punt, donde debutó como reportera en À Punt Directe. A partir de ahí, fue ganando presencia en la autonómica al incorporarse a formatos como el concurso Cara o creu, el magacín diario Terra Viva y el talent musical Duel de veus.

Ha destacado por ponerse al frente de las Campanadas de Fin de Año en À Punt, labor que compartió entre 2021 y 2023 con rostros de gran prestigio como Máximo Huerta, Óscar Tramoyeres y Ximo Rovira.

Àlex Blanquer no es la única que ha dado el gran salto de la televisión valenciana a la nacional. Ejemplo de ello es Eugeni Alemany, por el que ha apostado Mediaset para presentar Agárrate al sillón, el concurso diario de las tardes en Telecinco.

Emma García, Àlex Blanquer y César Muñoz. Telecinco

A lo largo de los años, varios periodistas procedentes de cadenas autonómicas han consolidado sus carreras a nivel nacional. Carlos Sobera, saltó de ETB a la televisión estatal y actualmente es uno de las caras más reconocibles de Mediaset, como lo son también Emma García, Jordi González o Santi Acosta.