Alfonso Arús no se calla y opina de la ruptura de Kiko Rivera e Irene Rosales: "Todo tiene un límite"

Es una de las noticias que deja este miércoles, día en que se editan las principales cabeceras del corazón. Kiko Rivera e Irene Rosales se han separado tras nueve años de matrimonio y dos hijas en común. Aruser@s ha sido de los primeros programas de televisión en abordar la información.

"Muy, muy sorprendente tampoco es la noticia", aceptaba Alfonso Arús, sobre una ruptura que, al parecer, se habría producido de manera "cordial" y sin que hayan influido "terceras personas". "Ella ha aguantado mucho. Incluso decía que tenía un demonio dentro cuando hablaba de sus adicciones", añadía Angie Cárdenas.

En efecto, la pareja ya había pasado por unos cuantos baches, todos contados con pelos y señales en los platós de Telecinco y por sus protagonistas. Sin embargo, falta por saber cuál habría sido la gota que ha colmado el vaso. O si ha sido un cúmulo de circunstancias.

"Ha aguantado mucho, pero todos tenemos un límite", reconocía el presentador del programa matinal de laSexta. Minutos después, Aruser@s volvería a tratar el tema, pero para comentarla desde otro prisma: el sospechoso comportamiento en redes de Rivera y Rosales en las últimas semanas.

"Estamos viendo algunas publicaciones de Irene Rosales en las últimas semanas, en las que vemos que ha estado disfrutando de unas vacaciones en Menorca", ha señalado Tatiana Arús, que ha pasado a leer una publicación compartida por la sevillana.

Irene Rosales, en una de sus últimas publicaciones de Instagram. Atresmedia Televisión

"Haz un esfuerzo consciente por escuchar más que hablar hoy. La sabiduría no siempre viene de las palabras propias, son las que recibes del mundo y de los demás. Al abrir tu mente y tu corazón, transformarás tu camino", reza esta reflexión, procedende de una cuenta de Instagram de horóscopos.

"Está muy bien todo eso de las reflexiones, las cosas que dice la gente. Pero yo te digo que estos comentarios de texto me cuestan", bromeaba Arús, aunque Tatiana trataba de justificar a la empresaria: "Cuando atraviesas un momento así, pues buscas un significado". "Ya... ¡Pero parece un acertijo!", insistía Alfonso.

Además, la colaboradora desvelaba que, en el último mes, Kiko Rivera solo le ha dado like a una publicación de su ya exmujer: "No sabemos si es significativo". "A ver, si le das a una, le das a todas. Porque si no es como decir que en las otras no vales ni un pimiento", opinaba el conductor de Atresmedia.