De Plex en 'El Hormiguero' a Rocío Carrasco en 'La familia de la tele': las colaboraciones más fugaces de la televisión

La televisión en España se alimenta de sorpresas, y pocas generan tanto revuelo como la inesperada aparición de un rostro conocido en un programa. Las cadenas recurren a fichajes estrella para atraer la atención de los espectadores, aunque muchas veces duran menos de lo esperado.

El caso más reciente es el de Rocío Carrasco. Su aparición se produjo en mayo de 2025, en el estreno de La familia de la tele de TVE. El desfile inaugural, que se realizó después de varios intentos fallidos, estaba pensado "a lo grande". La presencia de la hija de Rocío Jurado suponía su regreso a la televisión junto a los colaboradores de Sálvame, donde pudo narrar la versión de una historia hasta el momento desconocida.

En el evento, se produjo uno de los reencuentros más esperados por los espectadores. Volvería a ver a Marta Riesco después del polémico documental y de los múltiples ataques, puesto que era pareja sentimental de Antonio David Flores durante la emisión.

“Esta siempre fue la mía, siempre fue mi familia”, afirmaba entonces Rocío tras desvelarse su identidad en la marcha de cabezudos. Sin embargo, su papel pasó de colaboradora habitual a invitada puntual. Rocío no llegó a estrenarse como tertuliana en el programa magacín vespertino de La 1, que se canceló antes de lo previsto.

El programa televisivo se despidió sin la participación de Carrasco, ni en el plató ni mediante una videollamada. Pero no fue solo ella la que tuvo la mala suerte de vivir el inicio y el final de su intervención en el mismo día, ya que La familia de la tele arrancó con un gran listado de colaboradores que nunca llegaron a debutar.

María Jiménez en 'Sálvame'. Telecinco

Muy distinta fue la experiencia de María Jiménez en Sálvame en el 2012. En un año marcado por nuevas incorporaciones, como la de Chelo García Cortés, Marta López y Teresa Berengueras, la despedida temporal de Terelu provocó la llegada de la cantante a Telecinco como colaboradora del espacio estrella las tardes. Una figura reconocida por su fuerte carácter y su capacidad para hablar sin tapujos, cualidades que encajaban a la perfección con el espíritu del formato.

Entró pisando fuerte, con la polémica servida. Su llegada estuvo marcada por un momento tenso con Rosa Benito, quien nada más verla le exigió explicaciones por todo lo que se ha comentado acerca del que era su marido en aquella época, Amador Mohedano.

Su incorporación generó mucho interés, pero su paso fue breve. Su colaboración pasó pronto a segundo plano, convirtiéndose en una de esas apuestas que suenan grandes pero que se desinflan rápido. Aun así, Jiménez siguió asistiendo al programa, pero no como tertuliana, sino como una invitada más.

No es la primera vez que sucede en Sálvame, ya que se instauró la costumbre de contar con fichajes fugaces: El Pequeño Nicolás, Jesús Mariñas, Leticia Sabater, Cristina Tárrega. Aunque en este caso, les ofrecieron secciones y ocuparon más tiempo en la pantalla.

Plex en 'El Hormiguero'. Antena 3