Audiencias | 'El Grand Prix' cierra temporada con máximo: la victoria de San Sebastián de La Gomera lidera con un 13,8%

El Grand Prix del Verano cerró este lunes, 25 de agosto, su tercera temporada desde que Televisión Española recuperara el mítico programa. San Sebastián de La Gomera fue el pueblo ganador de esta edición, tras superar a los madrileños de Cubas de la Sagra.

La final del formato de EuroTV Producciones marcó máximo de temporada, con un 13,8% de cuota de pantalla y una media de 1.049.000 espectadores. Lideró su franja e igualó su mejor share de este curso, el del día de su estreno, el pasado 7 de julio.

Es la primera entrega que sobrepasa el millón de espectadores. Mejora en 3,5 puntos el dato de la final del año pasado (8,8%), sumando más de 300.000 fieles. Cabe recordar que el broche de 2024 se emitió en viernes, una noche en la que el consumo suele decaer y más en período estival.

Las ocho entregas de la edición de 2025 promedian un 12,3% de cuota de pantalla, con 918.000 seguidores, y supera en tan solo una décima a la edición de 2024. Esta marcó un 12,2%, con 1.092.000 espectadores, en diez programas.

