Adiós a Manolo de la Calva: por qué el Dúo Dinámico fue clave en la primera victoria de España en Eurovisión

El mundo de la música y el espectáculo llora este martes la muerte de Manolo de la Calva, uno de los miembros del Dúo Dinámico, a los 88 años. El tándem popularizó canciones como Quince años tiene mi amor, Quisiera ser, Amor de verano o Resistiré, pero también de un tema que proporcionó una importante alegría a España: nuestra primera victoria en el Festival de Eurovisión.

En 1967, Televisión Española abrió el proceso de envío de propuestas para el certamen de 1968. La discográfica Zafiro hizo llegar al ente tres temas: Nos falta fe de Juan y Junior, Los titiriteros de Joan Manuel Serrat y La, la, la de la pareja formada por Ramón Arcusa y De la Calva.

El del Dúo Dinámico fue el elegido, pero con Joan Manuel Serrat como intérprete. Se grabaron dos versiones en Alemania, la catalana y la española. Tras la presión de algunos seguidores del cantante, Serrat fue contundente: no iría al concurso si no cantaba en catalán.

"Hubiera sido una muestra al mundo de que en España se respetaba su diversidad cultural, siendo mentira que la respetaba, pero hubiera sido de un gobierno inteligente", comentó Joan Manuel en una entrevista hace un par de años.

La cadena pública y el sello discográfico se vieron en la coyuntura de encontrar a un representante a pocos días de la cita eurovisiva en Londres. Massiel aceptó in extremis, tras haber triunfado con sus éxitos Rosas en el mar o Aleluya Nº1.

Massiel celebra la victoria en Eurovisión con el Dúo Dinámico. Página oficial del Dúo Dinámico

"No me dio tiempo ni para pensar. Yo había leído que iba Serrat, me dijeron que había pasado algo, pero no el qué", explicó la Tanqueta de Leganitos en una aparición en La Noche D. Massiel tuvo apenas nueve días para ensayar la canción.

El Dúo Dinámico supervisó el proceso de grabación y producción del tema, como explicaron en su momento De la Calva y Arcusa en declaraciones a ABC. "Massiel era y es una cantante profesional y no hubo ningún problema en la grabación y producción del tema, que alcanzó el número uno en las listas y vendió más de un millón de discos, y es recordada en gran medida por ese éxito".

Versiones cruzadas

De hecho, es un momento que aparece en La canción, la miniserie protagonizada por Carolina Yuste que Movistar Plus+ estrenó el pasado mayo y que narra el camino de Massiel hacia la victoria en Eurovisión 1968. Joan Sentís interpreta a Ramón Arcusa y Edu Ferrés al tristemente fallecido Manolo de la Calva.

Sin embargo, según explicó allá por 2017 la abanderada española en Mi casa es la tuya, al Dúo Dinámico no le convencía que ella cantase La, la, la. En el programa de Telecinco, defendió que los autores del tema le dijeron en el ensayo general previo a la gran final de Eurovisión "qué pena que no haya venido Karina, que es mucho más comercial".

En 2024, el Dúo Dinámico recibió la medalla de honor de la SGAE por su trayectoria. GTRES

En el citado medio, Arcusa y De la Calva dieron su versión: "Al día siguiente del festival nos hicieron una entrevista en la radio, y nosotros, que somos amigos de Serrat, lo defendimos delante de Massiel porque no debíamos olvidar a Joan Manuel Serrat, que había hecho la promoción por toda Europa y la canción se consideraba ya virtual ganadora, lo que añade mérito a la decisión suya de apartarse".

En efecto, el triunfo de Massiel se produjo contra todo pronóstico, pues el favorito de aquella edición era un cantante consagrado como era el británico Cliff Richard y su Congratulations. "Él tendría sus motivos, y ella se enfadó mucho porque lo nombráramos y le quitásemos mérito, pero no era nuestra intención", expusieron.

"Solo queríamos recordar que estaba pasando un momento muy duro con la prensa y las televisiones en contra. Eso creó una pequeña enemistad y ella se enfadó bastante", desveló el Dúo Dinámico.