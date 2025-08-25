Una soltera de Salamanca asombra a su cita en 'First Dates': "Tiene una enfermedad rara, es una vida muy dura"

Arranca una nueva semana en el calendario y lo hace de la mano de una nueva emisión de First Dates. El conocido dating show de Mediaset vuelve a la carga con las mejores citas a ciegas y los solteros más exigentes de nuestro país.

Esta noche, el presentador Carlos Sobera iba a recibir a una de esas solteras que dejan huella tras su paso por el programa.

Rakel, 42 años, camarera de Salamanca se presentaba clara y directa: "Los hombres tienen que respetar a las mujeres. Tenemos mucha más inteligencia, utilizamos otra parte del cerebro diferente y pensamos de distinta manera".

"Tengo bastante éxito en el amor pero soy muy exigente. Sé muy bien lo que quiero y no, ese es el tema de que no me cuadre nadie", explicaba sobre sus experiencias.

"El hombre es más como la fuerza y la mujer la carga mental. Básicamente, me rijo en eso. Aunque también hay hombres super inteligentes", señalaba también.

El afortunado que iba a conocerla sería Roger, 48 años, un agricultor de Premiá de Mar (Barcelona): "Los hombres son igual de inteligentes que las mujeres".

También habló sobre su profesión: "La idea que se tiene, hoy en día, del agricultor es que es una persona más bruta. Eso, ya ha pasado a la historia".

Roger, 48 años, en 'First Dates'

"La primera impresión, muy buena. Se tienen que acompañar otros valores", no dudaba en afirmar Roger nada más conocer a su cita de esta noche en First Dates.

Por su parte, Rakel opinaba: "Es un chico atractivo y guapo. Es alto, está bien. Me gusta". "Me encanta viajar y no tengo problema ninguno", admitía al conocer que él era de Barcelona.

Durante la cena, Rakel descubrió que Roger era agricultor y no tardó en expresarse: "No tiene nada de pinta de ser agricultor. Tiene más apariencia de ser empresario". "El tractor lo veo muy poco, lo toca mi padre", confesaba.

"Es una persona guapa. Muy bien cuidada. Se nota que tiene en cuenta el físico, en todo. Muy atractiva", elogiaba el físico de ella.

Momento de la cita, en 'First Dates'

"Es mucho más tranquilo que yo, pero a lo mejor me viene bien una persona que te equilibre. Eso, siempre es bueno", decía la de Salamanca sobre su cita.

En otro orden de temas, Rakel le contó que tiene un hijo de 21 años. Por su parte, Roger le respondía que tiene un hijo, pero de 12 años. "Ya me pasarás algún truco, tienes más experiencia", afirmaba el catalán.

"Es un poco diferente. Mi hijo tiene una enfermedad rara y por eso he salido casi nada, de fiesta o viajes, porque he tenido que cuidar siempre de él", se sinceraba la soltera.

"Es una vida muy dura, tener un hijo así. Es muy difícil, también el conciliar el trabajo y con la pareja. Es complicado. Soy quién soy, gracias a él", señalaba también.

Decisión final en 'First Dates'

"Es muy admirable que haya estado dedicando su tiempo a cuidarlo y a estar con él. Le da mucho valor", no dudaba en valorar Roger el esfuerzo de su cita.

El buen feeling era evidente y la decisión final estaba lista para sentencia. "Volvería a tener una segunda cita. Sus valores son admirables y tiene buen físico", se expresaba Roger.

Ella opinaba igual: "Me pareces una persona agradable y me has visto muy bien por dentro y fuera. Tendría también una segunda cita".