Gema López, indignada por el desconocimiento de la juventud sobre ETA: "Son cuatro líneas en sus libros de texto"

Está siendo una de las polémicas del momento: el homenaje a etarras condenados por delitos de sangre en las Fiestas de Bilbao. Las críticas han estado también ante la pasividad de la opinión pública, que ha dejado en evidencia cómo las nuevas generaciones desconocen los crímenes de la banda terrorista.

El tema ha sido abordado en Espejo Público. Raúl García ha mostrado un amplio reportaje en el que se le ve acudiendo a la Semana Grande de Bilbao, donde hay una serie de txosnas (casetas) donde se exhiben los nombres de miembros de ETA con delitos de sangre, en concreto a 16 terroristas en la txosna Txori Barrote.

García afeaba la “absoluta normalidad” y el “silencio” de los asistentes de la Feria de Bilbao. El reportaje mostraba cómo varios de los entrevistados no querían “meterse en líos” y no querían opinar sobre el asunto. “Es difícil contestar a la pregunta”, explicaba una mujer que acudía a las fiestas.

“La gente viene a pasárselo bien, no piensa en el contenido político”, declaraba. Por otro lado, sí que el reportero logró que un asistente a la feria se mostrara indignado por esa glorificación a asesinos como a Jon Igor Solana, quien mató al concejal del PP en Málaga José María Martín Carpena; al fiscal jefe del Tribunal Superior de Andalucía, Ceuta y Melilla, Luis Portero García, y al coronel médico y piloto militar Antonio Muñoz Cariñanos.

“A mí, como ciudadano y persona, me ofende. Me parece que es un sitio en el que no se puede sentir cómodo en el que se homenajea a gente que, hace dos días, asesinó a personas”, declaraba el asistente.

El plató de 'Espejo Público'. Atresmedia

Ahora bien, tal y como Miquel Valls señalaba, para lograr declaraciones en contra, el reportero tuvo que cruzar el puente para encontrar opiniones contrarias. Juan Soto Ivars afeaba cómo las nuevas generaciones desconocen los crímenes que ha cometido ETA en la historia reciente.

“Hay que recordar que ha habido etarras con delitos de sangre en las listas de Bildu. Esto es exactamente lo que tenemos en el País Vasco. Es más que claro que son camisetas que homenajean a etarras”, comenzaba.

Gema López en 'Espejo Público'. Atresmedia

“Lo que no se ve es mucho más chungo. Según las últimas encuestas educativas, los chavales no están sabiendo lo que fue ETA en el País Vasco. Lo más fuerte todavía es que los jóvenes, en el resto de España, tampoco lo saben”, manifestaba.

Ante esas palabras, Gema López intervenía. La copresentadora no sólo daba la razón al colaborador, sino que mostraba su indignación ante la clara falta de voluntad a la hora de enseñar en las aulas lo que hizo la banda terrorista hasta hace apenas unos años.

“Para los chavales de 18 años, ETA son cuatro líneas en sus libros de texto de Historia. Lo sé porque lo he vivido este año”, explicaba López.