Así ha sido la despedida de Marta Solano del Canal 24 Horas antes de su salto a RNE con David Cantero

Marta Solano ya se está preparando para su salto a RNE. Tal y como sucede con los trabajadores de RTVE, la presentadora ha hecho gala de su discreción en su último día en el Canal 24 Horas. A pesar de ello, sus compañeros de cadena han querido dedicarle palabras de cariño.

Tal y como sucedió con Marc Sala, que terminó su ciclo en La hora de La 1 sin adioses en plató, Solano quiso hacer lo propio este pasado domingo 24 de agosto en el Canal 24 Horas. La periodista era, hasta esta jornada, encargada de conducir los bloques informativos de la cadena.

Será este 1 de septiembre cuando acompañará a David Cantero en la nueva temporada de Las tardes de RNE en calidad de copresentadora. Aunque este 24 de agosto era su último día conduciendo el bloque informativo, Solano se ha despedido con discreción.

Sin embargo, el presidente de RTVE, José Pablo López, quiso tener un gesto con ella y ha querido desearle suerte despidiendo su etapa en el Canal 24 Horas y saludando su nuevo ciclo en Radio Nacional.

“Un saludo grande para Marta Solano que hoy [domingo 24 de agosto] es su último día en el Canal 24 Horas y se incorpora a Las tardes de RNE para presentarlas desde el día 1 [de septiembre] con David Cantero”, escribía en un mensaje en su cuenta oficial de X.

La propia Solano, que tiene su cuenta en X restringida, daba las gracias a López. No ha sido el único gesto de RTVE con la comunicadora. Compañeras suyas como Olga Lambea también le han dedicado agradecimientos en sus redes sociales.

“¡Cuánto te voy a echar de menos, Marta Solano! Han sido unos muchos años compartiendo plató con tu alegría innata y esa sonrisa perenne. La tele pierde un gran activo pero lo ganan las ondas. Deseando estoy escucharte en RNE. Lo vas a hacer genial, amiga. Como todo”, expresaba.

Solano se incorporó a TVE en 2005, cuando comenzó como redactora de los Telediarios en la sección de Nacional, pasando rápidamente a la de Deportes. Estuvo en esta sección hasta 2013, cuando pasó a presentar la sección deportiva. Entre 2011 y 2013 estuvo al frente de Estudio Estadio y Desafío Champions.

Aunque su especialidad eran los Deportes, cubrió grandes eventos como la Liga de Campeones de la UEFA, la Supercopa de España o los Juegos Olímpicos de Pekín 2008 y de Londres 2012, saltó a la información nacional de nuevo durante su etapa como conductora de España Directo entre 2013 y 2014.

Tras relevar a María Escario en la sección de Deportes en Telediarios Fin de Semana, ha estado desde 2018 en el equipo de conductores del Canal 24 Horas, especialmente en las ediciones del fin de semana.