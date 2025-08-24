Kiko Jiménez reta a 'Fiesta' al desmentir al programa y pasa al duro ataque: "Se lo están inventando"

Si hay un colaborador de Fiesta que no está realizando su labor, ese es Kiko Jiménez. A diferencia de Gloria Camila o Makoke, que han acudido al magacín para dar su versión de los hechos cuando han sido noticia, el jienense ha optado no sólo por la espantada, sino también por el ataque.

El jienense ha puesto tierra de por medio y se ha marchado con Sofía Suescun a Tailandia, donde está disfrutando de unos días de asueto en la isla de Ko Samui, tristemente popular por el asesinato perpetrado por Daniel Sancho hace dos años.

La presunta infidelidad de Suescun con el culturista Juan Faro sigue estando de actualidad. De hecho, parecía que el magacín había logrado las primeras declaraciones del colaborador. Sin embargo, Jiménez ha negado dichas palabras.

Terelu Campos ya adelantaba que el programa había conseguido las declaraciones del jienense. “Es el hombre más buscado y, hasta ahora, nadie había conseguido que se pronunciara sobre la presunta deslealtad de su novia Sofía Suescun con el influencer Juan Faro”, anunciaba.

“Hoy, en exclusiva en Fiesta, Kiko Jiménez habla sobre cómo se siente tras todo lo ocurrido”, continuaba. César Muñoz reproducía las presuntas declaraciones de Kiko Jiménez: “Estoy dolido y me siento humillado”.

Álex Blanquer y César Muñoz en 'Fiesta'. Mediaset

Marisa Martín Blázquez contextualizaba las palabras. “Lo que me cuentan es que a Kiko lo que le ha sentado mal no es la infidelidad, es el hecho de que se haya hecho público”, explicaba la tertuliana. Supuestamente, el jienense habría tildado de “oportunista” a Juan Faro.

Sin embargo, Kiko Jiménez ha optado por enfrentarse contra el programa para el que trabaja, desmintiendo en sus redes sociales haber dado esas declaraciones. “Hola. Me llega que hoy he hablado para Fiesta. Se lo están inventando y os están engañando”, declaraba en una historia en Instagram.

Historia de Kiko Jiménez en Instagram.

No sólo desmentía a sus propios compañeros, sino que pasaba al ataque. “Esto empieza ya a darme miedo. Fiesta, no todo vale”, expresaba. La intención del andaluz era que el propio programa lo supiese, al citarlo para que aparezca en sus notificaciones.

A pesar de ello, el programa todavía no ha respondido. De hecho, Fiesta lograba la réplica de Juan Faro ante las presuntas declaraciones del jienense. “Dudo mucho que ellos hablen mal de mí porque no tienen por qué, si me ha llamado oportunista me decepcionaría como ser humano y como hombre. Si se siente dolido y humillado es cosa de él”, declaraba.