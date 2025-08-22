Del legado de ‘Vis a Vis’ y 'Orange is the New Black' a la frescura de ‘En el barro’: el drama carcelario en clave femenina

Las series ambientadas en cárceles se han transformado en todo un fenómeno dentro de la industria audiovisual. Desde los "silenciosos" y sombríos pasillos de prisiones de máxima seguridad hasta los dramas personales de los reclusos, convirtiendo las tramas en relatos donde la tensión y la supervivencia se convierten en el eje central de cada episodio.

El reconocimiento mundial de proyectos como Orange is the New Black, Vis a Vis y la reciente En el barro confirma que las historias ambientadas tras las rejas generan mucha curiosidad y abren la puerta a reflexiones sobre la justicia, la corrupción y el poder. Sobre todo, aquellas protagonizadas por un amplio elenco femenino.

La redención no forma parte de las historias principales, sino que los personajes entran en un bucle vicioso por convertirse en los villanos más temidos del penitencial. El entorno hostil facilita la aparición de alianzas peligrosas, traiciones y conflictos constantes, donde para sobrevivir eligen la violencia o la amenaza.

Y es que, fuera de quedarse al margen de la pelea, solo tienen dos opciones: formar parte del 'bando bueno' o convertirse en la siguiente víctima. Cada decisión dentro de esas paredes es crucial y puede marcar la diferencia entre dominar o ser sometida a las órdenes de la mandamás.

Si bien las ficciones carcelarias femeninas se han hecho muy populares en los últimos años, también existen las series ambientadas en cárceles masculinas. Entre ellas, destacan títulos como Prison Break, enfocada en la huida de dos hermanos de una prisión de alta seguridad, y Oz, que retrata la vida cotidiana dentro de una prisión de hombres.

Zulema y Maca, 'Vis a Vis'. Antena 3

'Vis a Vis'

La historia de Macarena Ferreiro atrapó al público español. La joven se ve involucrada en un delito financiero, por lo que es condenada y tiene que cumplir varios años de prisión en Cruz del Sur. Allí, tiene que adaptarse para poder sobrevevir a los ataques de las demás reclusas.

Aunque Maggie Civantos contaba con el papel protagonista de la serie, Nawja Nimri consiguió meterse en el bolsillo a la audiencia interpretando a Zulema Zahir. Se trata de una criminal que llega a prisión por haber cometido varios delitos graves, incluidos asesinatos y robos. Su actitud fría e implacable la convirtió en una de las líderes más aterradoras de la ficción.

Hace una década, Vis a Vis comenzó su andadura en Antena 3 en abierto, logrando cuotas de pantalla superiores al 20%. Sin embargo, los datos disminuyeron en la segunda temporada, motivo por el que se anunció su cancelación. Pese a ello, fue recuperada para FOX España, conservando su público y anotando buenas cifras.

Protagonista de 'En el barro'. Netflix

'En el barro'

Las embarradas llegan a la Quebrada para cumplir su condena. Cinco mujeres que forjan un vínculo imparable después de tener un accidente por el que estuvieron a punto de perder su vida de camino al penal. Entre tensiones con las demás internas, conflictos con los funcionarios y el peso de sus propios pasados, se alzan como un grupo dispuesto a desafiar las reglas del universo carcelario.

El elenco protagonista está encabezado por Ana Garibaldi, Valentina Zenere, Carolina Ramírez, Lorena Vega y Juana Molina, dando vida a personajes con historias muy complejas. Además, hay otras actrices que ocupan papeles principales como Ana Rujas, Cecilia Rossetto y Rita Cortese, posicionándose como las malvadas de la serie argentina.

En el barro surge como un spin off de El Marginal, la creación original de Sebastián Ortega, para describir el mundo femenino y las adversidades a las que se tienen que enfrentar. Está disponible desde el pasado 14 de agosto en Netflix y ya ha alcanzado el número uno como de series de habla no inglesa.

Piper Chapman y Alex Vause. Prime Video

'Orange Is the New Black'

La llegada de Piper Chapman a la cárcel de Litchfield por un delito de narcotráfico, cometido años atrás, obliga a la protagonista a aprender a moverse en una comunidad desafiante, marcada por sus propias jerarquías.

La historia de amor entre la protagonista y otra de las reclusas, Alex Vause, se convirtió en uno de los ejes centrales de la comedia dramática estadounidense. Pese a las dificultades, el vínculo entre ambas sobrevive. Esta relación se ha consolidado como un ejemplo destacado de representación LGBT en la televisión.