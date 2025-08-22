Elena Furiase y Luján Argüelles recrean su meme más mítico en 'El rival más debil': "¿Vienes a renovar el 'abril-cerral'?"

La nueva entrega de El rival más débil consiguió que los espectadores fueran testigos de un reencuentro inesperado. Fue el de Luján Argüelles y Elena Furiase, que volvieron a coincidir en el plató de un concurso después de 16 años, cuando protagonizaron uno de los momentos más virales de la época en el programa Password.

Una pequeña confusión por parte de una concursante derivó en un meme que sigue persiguiendo a la actriz desde 2009. Durante su intervención en el programa vespertino de Cuatro, que en aquel momento gozaba de gran popularidad, se produjo una situación cómica cuando una joven se equivocó y entendió mal la palabra "abril”. Esa mezcla dio lugar a una respuesta ingeniosa con un inesperado “cerral”, provocando un ataque de risa en la hija de Lolita Flores. A partir de este día, cada día 1 de abril, Elena recibe miles de mensajes con el vídeo, recordándole la situación tan surrealista que vivió en su pasado. Sin embargo, aunque para la mayoría se trata de un asunto de comedia, ella se ha llegado a mostrar molesta. Elena Furiase vuelve a hacerse viral el 1 de abril: su reacción al recuerdo de su mítico paso por 'Password' Lo ha vuelto a demostrar en uno de los episodios de El rival más débil. Después de que Telecinco decidiera recuperar un año después las entregas que dejó fuera de la parrilla al no alcanzar una audiencia esperada, se pudo ver la interacción entre la presentadora y la actriz hablando sobre el meme 'abril-cerral'.

"Elena Furiase, tú y yo en un concurso. ¿Vienes a renovar el meme?", le preguntaba la presentadora con un matiz cómico. Fue entonces cuando Furiase intentó salir del paso manifestando su descontento con la broma: "Vengo a renovar el meme. A ver si esta vez no lo hago yo y lo hace otro compañero y así nos repartimos un poquito los mensajitos".

¿Renovarán juntas el meme? Con @LUJAN_AR y #ElenaFuriase en el mismo programa seguro 😂😅



No te pierdas #ElRivalMásDébil en @telecincoes ⛓‍💥



¡Nos vemos ESTA NOCHE a las 23:00h! 📺🎭 pic.twitter.com/9AKpLrnzRw — El Rival Más Débil (@rivalmasdebil) August 21, 2025

Sin intención de dejarlo a un lado, Luján siguió apuntando: "Yo solo le pido a la luna que no te salgan preguntas con meses del año". Y lejos de ocultar su hartazgo, la concursante reconoció: "Ojalá".

En una de las pruebas de la noche, sus compañeros, Salva Reina y Silvia Abascal, votaron contra en su contra para que se convirtiera en la siguiente eliminada después de fallar una pregunta sobre Cristóbal Colón.

Luján Argüelles le anunció así que se tenía que retirar del plató: "Ahí está la puerta. Primero abril y luego...". "Cerral", remató Elena Furiase dando fin a su paso por el programa.