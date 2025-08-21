Terelu Campos, pieza clave para salvar las audiencias de 'Fiesta': su sección cambiará de horario este fin de semana

Fiesta sigue intentando dar con la tecla para seducir a los espectadores de Telecinco este verano. Durante las vacaciones de Emma García, la cadena está apostando por César Muñoz y Àlex Blanquer como presentadores, así como cuenta con un gran reclamo para enganchar al público: Terelu Campos.

Desde hace unas semanas, Campos está emulando el mítico ¡Qué tiempo tan feliz! que conducía su madre en la misma casa y rinde homenaje a figuras de la música y el espectáculo en Aires de fiesta. Sin embargo, los resultados del formato de Unicorn Content no están siendo los esperados y Mediaset ha decidido tomar cartas en el asunto.

El canal ha optado por reajustar la escaleta. BLUPER puede contar que la sección de Terelu experimentará un cambio de horario: si estos días ha sido el cierre del programa, ahora será la apertura. Al menos este fin de semana, Campos aparecerá en pantalla de 16:00 a 17:30 horas.

La idea es que Aires de Fiesta sirva de arrastre de audiencia hacia el resto de contenidos que ocupen la tarde. Este fin de semana, la hija mayor de María Teresa Campos repasará las vidas de dos figuras femeninas muy potentes en España. El sábado, Marisol. El domingo, Carmen Sevilla.

Al parecer, Campos ha aceptado de buena gana la decisión, mostrándose dispuesta al cien por cien a remar a favor de obra e hacer crecer el dato de Fiesta. Cifras que, como se ha comentado unas líneas arriba, no están siendo las más boyantes.

Terelu Campos, presentadora de 'Aires de Fiesta'. Mediaset España

El pasado domingo, Fiesta se conformó con el 7,5% de cuota de pantalla y los 607.000 espectadores, convirtiéndose en la tercera opción de su franja y sin poder hacer frente al cine vespertino de Televisión Española y Antena 3.

En lo que llevamos de 2025, Fiesta ha bordeado continuamente el 9% de share mensual. A falta de cerrar el mes y conocer el dato de agosto, julio supuso un incremento de cuota en 5 décimas: del 8,6% a 9,1%. El magacín que presenta Emma García no alcanza el doble dígito en su media mensual desde septiembre de 2024 (10,2%).

Vuelta de 'la Terelu presentadora'

Aires de Fiesta está suponiendo el regreso de Terelu Campos al frente de un programa de televisión, aunque sea en una sección. Más allá del homenaje puntual a María Teresa Campos que emitió La 1 en enero de 2024, la hermana de Carmen Borrego no presentaba un espacio desde hacía tres años.

Fue en Telecinco, en Sálvame Lemon Tea. También comandaba ocasionalmente Viernes Deluxe. Tras el cierre del formato de La Fábrica de la Tele, tuvo una breve etapa de colaboradora de Mañaneros y D Corazón, en la cadena pública.

Pero no tardó en volver 'a casa', fichando como tertuliana de ¡De Viernes! en el verano de 2024 e incluso participando en Supervivientes 2025, donde se llegó a tirar hasta en dos ocasiones del helicóptero. Un logro, sumado al resto, que confirma el gran momento profesional que vive Terelu.