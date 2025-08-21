Sorpresa: Gonzalo Miró ficha por TVE para copresentar 'Directo al grano' junto a Marta Flich

Salta la sorpresa al final de la jornada de este jueves, 21 de agosto. Gonzalo Miró abandona Atresmedia y será copresentador de Directo al grano junto a Marta Flich. Ambos formarán tándem de conductores en el nuevo magacín que próximamente llegará a las tardes de La 1.

En los últimos años, Miró ha sido uno de los colaboradores más destacados de Espejo Público (Antena 3), así como en Más Vale Tarde y La Roca (laSexta). Anteriormente, Gonzalo ya fue tertuliano en la pública en programas como Por la mañana, A partir de hoy o La hora de La 1.

"Afronto con mucha ilusión este proyecto junto a una gran profesional que admiro por su estilo desenfadado y cercano", reconoce en la nota de prensa enviada por La Osa Producciones Audiovisuales, la productora responsable del formato de actualidad.

El comunicador detalla, además, el tono con el que abordará el programa los distintos contenidos: "Buscaremos analizar la actualidad y acercarla a los espectadores de una manera clara, directa y entretenida, sin manipulaciones ni rodeos".

No es la primera vez que Gonzalo Miró ejerce el rol de presentador televisivo. Debutó en 2009, al frente de Deportes Cuatro como conductor sustituto, para luego pasar a La Goleada de 13TV. Ya en clave de entretenimiento, capitaneó Dos parejas y un destino, en La 1.

Gonzalo Miró en 'Espejo Público'. Atresmedia

Sí será su estreno como presentador de un espacio de actualidad y política, pese a comentar temas de diversa índole en sus colaboraciones en televisión. Licenciado en Ciencias Políticas y con formación en cine en Nueva York, el madrileño aportará una visión informada, el debate constructivo y el análisis reposado.

Producido por RTVE en colaboración con La Osa Producciones Audiovisuales y Big Bang Media (The Mediapro Studio), Directo al grano apostará por una narrativa clara, voces diversas y una estructura flexible. Además de la mesa de análisis, en la que participarán cada día varios analistas, el programa contará con reportajes y con un equipo de reporteros especializados.