Un soltero de Madrid asombra a su cita en 'First Dates': "Soy de Vox y el feminismo de ahora me parece estúpido"

Una noche más, First Dates no deja indiferente a nadie. El popular dating show de Telecinco regresa con las mejores citas a ciegas de nuestro país.

En la emisión de este jueves, el presentador Carlos Sobera iba a dar la bienvenida al restaurante más famoso de la televisión a los solteros más sorprendentes y divertidos.

"Me encanta que me piropeen, es de las cosas que me hace sentir más querida. Me hacen el día cuando en la calle me dice algo sobre mi outfit o qué guapa eres. Me pone súper contenta", se presentaba Sela, 18 años, de Mérida (Badajoz).

"Cuando estoy enamorada, soy intensa y celosa. Es una mala cualidad, soy consciente. También soy apegada. Esta noche busco lo que surja", señalaba la de Mérida en el programa.

El afortunado que iba a conocerla sería Víctor, un joven de 27 años que venía de Madrid: "Odio mucho estar en silencio. Necesito tener un podcast o música. Si hay silencio mi cabeza empieza a pensar y hay veces que no quiero".

"Físicamente, me parece una chica muy atractiva", no dudaba en expresarse nada más ver a su cita de esta noche en First Dates.

"Si fuese un personaje de videojuegos, sería un NPC. Es muy normalito, básico. No le he visto así nada interesante", opinaba, por su parte, Sela.

Sela, 18 años, en 'First Dates'

"Yo soy mucho más friki, le supero y con creces", señalaba ella al conocer el gusto que ambos tenían por los videojuegos.

"Demasiados piercing en la cara me cuesta verlo. Me gusta más una cara más despejada. Me parece una chica muy excéntrica, ella es demasiado y tiene que frenar", decía el soltero madrileño sobre el aspecto físico de la joven.

El momento fuerte de la cita fue cuando Sela le lanzó una pregunta clara y directa a su cita: "¿Qué piensas del feminismo? Esto es importante, mi queridísimo amigo".

"El feminismo de ahora actual me parece estúpido. Mujeres al poder y no se están empoderando", no dudaba en opinar él. "No te lo sé explicar bien pero estoy en contra", añadía también ante las cara incrédula de Sela.

Un momento de la cita en 'First Dates'

"Antes las mujeres lucharon, pero ahora por qué derechos van a hacerlo", argumentaba su crítica. "Sin comentarios", zanjaba la conversación la de Mérida.

"No sé qué feminismo conoces tú. Feminazi no, soy súper feminista. Me dices eso, me echa mucho para atrás", no se mordía la lengua ella para criticar los comentarios de Víctor.

La conversación fue a más y la joven le preguntó a Víctor sobre su ideología política. "Te diré un color, verde pistacho", respondía él en clara alusión al partido Vox.

"Para mí Vox es quién haría cosas por España", se mostraba tajante. Ella no se lo podía creer: "Qué mal, no. Es facha, lo peor que me ha podido pasar en el mundo".

Decisión final en 'First Dates'

"La gente con sus pintas suele ser de izquierdas", señalaba también Víctor a la de Mérida. La decisión final estaba clara.

"Me pareces una chica muy atractiva y a la vez muy excéntrica. La diferencia de edad hace que haya rangos de madurez muy diferentes", rechazaba Víctor una segunda cita con la joven.

Por su parte, Sela opinaba igual: "Me has parecido muy básico, votas a Vox y eres antifeminista. Facha, aburrido. Lo siento, pero no".