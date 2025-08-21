El periodista José Antonio Luque, colaborador sorpresa de Real Madrid TV después de su paso por Mediaset

El encuentro entre el Real Madrid y el Osasuna trajo varias sorpresas el pasado martes, 19 de agosto. Mientras la audiencia estaba expectante por saber cómo se iba a desarrollar el partido, fueron testigos de una nueva incorporación en el equipo de colaboradores de Real Madrid TV: el periodista José Antonio Luque.

Pese a que durante los últimos años ha estado ocupando un puesto en los eventos deportivos que se emitían en Mediaset, durante la temporada de 2024/2025 había perdido presencia en el grupo de comunicación. Por ello, ha tenido la oportunidad de participar en la previa de la competición, la primera de la nueva etapa para el equipo merengue.

Luque acompañó al presentador Álvaro de la Lama, que lo recibió con entusiasmo por contar con su presencia en el Santiago Bernabéu acompañando a otros rostros de la cadena: "Bienvenido. ¿Cómo estás? Es tu debut oficial en Real Madrid TV". Un comentario que ha levantado la sospecha de que su puesta frente a las cámaras no sea puntual y se pueda convertir en un habitual.

El nuevo fichaje explicó que no solo era su primera vez en el medio del equipo que entrena Xabi Alonso, sino que también en el recinto: "Y en el estadio Santiago Bernabéu”. De la Lama aprovechó para bromear con él: “No te quejarás, ¿no?”. Con humor, el periodista le siguió el juego: “No, no me quejo. Cómo me voy a quejar con este marco. Está precioso. Está espléndido”.

Fue así como, junto al tertuliano Miguel Ángel Muñoz, se pusieron al frente del programa de Real Madrid TV que cubre el antes y el después de cada encuentro deportivo del equipo, Hoy jugamos. En el espacio analizan las jugadas y cómo se ha desarrollado el enfrentamiento.

En este caso, José Antonio se convirtió en un amuleto de la suerte para el equipo, que logró ganar el encuentro 1-0 al Club Atlético Osasuna. El gol de la victoria lo consiguió Kylian Mbappé en el minuto 51.

José Antonio Luque en 'Informativos Telecinco'. Telecinco

Luque en Mediaset

Desde que las retransmisiones del Mundial de Clubes estuvieron a cargo de las voces de Manu Carreño y Raúl Jimeno, la presencia de Luque en Telecinco ha sido cada vez menor. El expresentador de la edición deportiva de los informativos del grupo de Fuencarral, narró el pasado mes de diciembre la final de la Copa Intercontinental.

La llegada de El Desmarque provocó que su rostro quedara relegado a un segundo plano, pese a que participaba como comentarista en El Desmarque. Hace tan solo un par de meses, el Confidencial Digital anunció una posible salida de Mediaset para dar el salto a Real Madrid TV. Una negociación que parece haber dado sus frutos y con la que Luque inicia una nueva etapa profesional.