Lorena Vázquez habla claro de la histórica portada de Isabel Pantoja y María del Monte: "Vale más que la de Bertín Osborne"

Más allá del huracán que ha generado la portada de Bertín Osborne con su hijo David, en el bloque de crónica social de Espejo Público se ha recordado otra primera plana que cumple 30 años este verano y que provocó más revuelo aún: la de las fotografías de Isabel Pantoja y María del Monte jugando en la playa.

Raúl García ha señalado que fueron unas instantáneas tomadas por Jorge Ogalla junto a otro compañero en una playa nudista de Cádiz. Para realizarlas, ambos fotógrafos "tuvieron que quitarse toda la ropa para pasar desapercibidos e ir desnudos".

El paparazzi ha expresado sus dudas de cuánto se pagaría hoy en día, tres décadas después, por la histórica portada. "Esta portada vale más dinero que la que ha pagado ¡Hola! por la de Bertín Osborne", ha asegurado Lorena Vázquez.

Gema López, sin embargo, subrayaba la frase que acompañaba a las imágenes: "Me hace gracia el titular 'Juegos y mimos en la playa'. Porque si se tratase de dos amigas no hubieran puesto esas palabras". "Era el eufemismo de la época", ha remarcado Vázquez.

Según la presentadora de Más Espejo, "era la manera en que se podía contar" en aquella época ese presunto amor entre ambas cantantes. Pero López lo tiene claro: "El límite viene porque no puedes dar un paso si ellas no lo dan".

Gema López, presentadora de 'Más Espejo'. Atresmedia Televisión

"Imagínate que dos cantantes súper conocidas tienen una relación especial. Vale, pero si tú no quieres... Es que hasta que la persona no lo diga tú vas a tener que jugar con el eufemismo. El de 'relación especial', el de 'amigas muy íntimas...", insistía Gema.

Era entonces cuando Lorena ponía como ejemplo una portada, esta vez publicada hace no tantos años: "Una cantante muy famosa de este país y una actriz muy famosa de este país salieron en una portada. Se montó la de Dios. Negaron la mayor y se tuvieron que utilizar eufemismos".

La conductora ha remarcado que no se puede "sacar del armario a nadie ni hablar de enfermedades", ya que el periodista se enfrenta a medidas legales realmente contundentes. Eso sí, ha puesto el foco en la diferencia en las actitudes de ambas protagonistas de la portada.

Mientras que María del Monte ya habla sin tapujos de su sexualidad y de su mujer, la periodista Inmaculada Casal, Isabel Pantoja "sigue metida en su castillo y no quiere pronunciarse al respecto".