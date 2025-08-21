Divertida pifia en 'Agárrate al sillón': un concursante convierte 'El Chiringuito' de Pedrerol en programa de Telecinco

Josep Pedrerol y Javier, concursante de 'Agárrate al sillón', en un montaje de BLUPER. Atresmedia Televisión y Mediaset España

Divertida situación la que se dio en Agárrate al sillón en la entrega de este miércoles, 20 de agosto. Ocurrió en la fase de La competición, en la que los cuatro mejores concursante de la ronda anterior responden a preguntas sobre un único tema en tres niveles de dificultad.

En este caso, las cuestiones giraban en torno a la televisión. "¿Habéis estudiado el tema de hoy? Es muy bonito y muy chulo", avisaba Eugeni Alemany, en un juego en el que se aludió en varias ocasiones a la propia Telecinco, pero también a otras cadenas y plataformas.

En el nivel de "dos opciones, un punto", salió a relucir Borja González, como ganador de la última edición de Supervivientes. Algo que dio pie a Alemany a preguntar a Rafa Castaño, el campeón del concurso, si se veía concursando en el reality: "Yo creo que lo harías bien".

Tras un simpático pique, ambos convinieron en que sería Eugeni el que saltaría del helicóptero y Rafa el que le defendería en plató. Después, el programa se complicaba y pasaba al "cuatro opciones, tres puntos", con cuestiones sobre la calabaza Ruperta del Un, dos, tres... o la serie Twin Peaks.

Pero el momento señalado llegaría con las preguntas que otorgaban cinco puntos, ya que los participantes se la jugaban a una y sin que el formato les diese a elegir entre varias opciones. Fue ahí donde uno de los concursantes de este miércoles, Javier, metió la pata.

Eugeni Alemany, presentador de 'Agárrate al sillón'. Mediaset España

"¿Con qué nombre era conocido el dúo de presentadores de esta casa formado por Manolo Lama y Manu Carreño?", formuló el presentador de Agárrate al sillón. Solo Pablo y José Luis dieron en la tecla, respondiendo "Los Manolos", los míticos conductores de Deportes Cuatro.

Javier, sin conocimientos demasiado profundos en espacios deportivos, lanzó el primer nombre que se le vino a la cabeza. Alemany no pudo contener la risa: "Javier, de esta casa. This house. Telecinco. Mediaset. Cuatro. Me has puesto El Chiringuito. Gran programa, ¿eh? Pero no es correcto".

Y si Javier iba desencaminado, Carmen más, ya que contestó "tiquitaca". "Creo que eso ni existe, ni se ha emitido. Es la estrategia del fútbol", avanzó el comunicador procedente del canal À Punt, si bien el término fue popularizado en España por el desaparecido Andrés Montes, comentarista de fútbol de laSexta.