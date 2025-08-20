Patricia Pardo, compungida por las pérdidas por el incendio en Cernego (Ourense): “Es terrorífico, se te hiela la sangre”

Los incendios siguen arrasando terrenos y hogares en Ourense. Vamos a ver ha contado con el testimonio de algunos vecinos del municipio de Cernego, que ha quedado totalmente destrozado por las llamas.

"Nuestros recuerdos, nuestra infancia, han quemado todo. ¿Qué le van a decir a toda esta gente mayor de 80 años que han trabajado muchísimo para que todo se queme?", compartía emocionada una de las residentes de la localidad. Otra de ellas contaba que se ha llevado consigo "un rosal que había plantado mi madre, quemado, pero lo he llevado de recuerdo porque es el único que puedo tener".

Patricia Pardo ha empatizado inmediatamente con su historia: "Tenemos el estómago encogido en plató viendo las imágenes, cómo tenéis que estar vosotros...pasándolo fatal, desolados y pensando cómo vais a reconstruir vuestro pueblo si os quedan fuerzas y herramientas".

Personas que lo han perdido todo y sin esperarlo porque, según han contado en el programa, nadie les avisó de la magnitud del incendio y les sorprendió dentro de sus casas. Entre lágrimas, los habitantes han contado cuál es la situación en la que se encuentran después de quedarse sin las calles que los vieron crecer.

"No nos quedan más lágrimas y no dormimos por las noches. Han dejado quemar el 98% de un pueblo", denunciaba también una de las vecinas. Además, han explicado que no se ha acercado ninguna autoridad ni político a dar la cara o a consolar a la población.

Vecinos de Gernego (Ourense). Telecinco

Para prevenir este tipo de desastres era esencial mantener una buena limpieza de las fincas. Sin embargo, María ha contado en Telecinco que es un tema que se escapa de las manos del ayuntamiento: "Ellos nos dan los avisos para que se limpien las fincas privadas, pero esto viene de más arriba. Ellos tienen las manos atadas y no pueden hacer más si de arriba no les dan permiso".

La presentadora ha incidido en quién se está jugando la vida ante los incendios: "Como ocurrió con la DANA, el pueblo salva al pueblo. Los pueblos antes estaban limpios, porque no había la despoblación bestial que se está viviendo y no es actual, lleva pasando 30 o 40 años".

"Que lo que está pasando no se olvide en septiembre", han reclamado los de Cernego frente a las cámaras. "Es terrorífico. Se te hiela la sangre ver a la señora con una sopera de sus padres", ha lamentado Patricia.

Alfonso Egea, por su parte, ha añadido que es "la manifestación del dolor absoluto" y ha remarcado la frase de María: "Por coger una piña del monte, te persiguen y te multan".