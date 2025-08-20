María Patiño, Belén Esteban y Kiko Matamoros ya tienen nuevo hogar: 'No somos nadie' llegará a Ten en septiembre

Los rostros de La familia de la tele abren una nueva etapa tras su cancelación en TVE. María Patiño presentará No somos nadie, un nuevo magacín que estará presente en las tardes en Ten y que será el heredero de Tentáculos, que a su vez recogió el testigo de Ni que fuéramos Shhh.

Era una de las incógnitas de este verano: si había posibilidad de retorno para Patiño y el resto de la tropa de Sálvame al canal temático, donde lograron encontrar a su público nicho, convirtiéndose en uno de los formatos más seguidos de la cadena durante su etapa como Ni que fuéramos Shhh.

Según avanza Poco Pasa TV y ha podido confirmar BLUPER, Ten estrenará un nuevo magacín para sus tardes este 1 de septiembre. No somos nadie contará con el ‘dream team’ original del universo Sálvame.

No somos nadie será un formato diario que recogerá el testigo de Tentáculos, que se despidió del público del 30 de julio con la incertidumbre de si el espacio volvería. Si bien estaba aprobado un formato de La Osa Producciones Audiovisuales con la cadena de Secuoya, esta será la apuesta con la que buena parte de los rostros del extinto Sálvame retornarán al canal.

El nombre de este magacín hace referencia a las múltiples vidas que ha tenido el universo Sálvame desde su abrupta cancelación el 23 de junio de 2023. El título hace honor a esa frase proverbial que se dice en los entierros y en los funerales. Unas palabras muy recurrentes que, precisamente, recuerdan cómo el equipo ha podido sobrevivir a cancelaciones y finales de ciclo.

María Patiño y el resto de colaboradores de 'Ni que fuéramos'. La Osa Producciones

Patiño será la encargada de conducir el magacín vespertino entre los lunes y los jueves, mientras que Carlota Corredera será capitaneará el show los viernes. Entre los tertulianos confirmados, están Belén Esteban y Kiko Matamoros, quienes liderarán a un grupo en el que habrá sonadas ausencias, como señala el citado medio. Se desconoce de qué rostros se trata.

Además, este periódico ha podido confirmar que Kiko Hernández y Marta Riesco estarán presentes en No somos nadie. De hecho, el equipo ya ha regresado para preparar este nuevo formato de cara a su fecha de estreno, el ya anunciado 1 de septiembre.