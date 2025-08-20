Jesús Calleja dice basta tras ser víctima de un bulo sobre los incendios: "Habrá denuncia, investigación y condena"

Están siendo unas semanas convulsas para Jesús Calleja. Tras hacerse viral un vídeo en el que se le saltaban las lágrimas por los incendios que asolan su tierra, León, el presentador de Planeta Calleja y Volando voy se ha visto obligado a realizar un nuevo vídeo, pero esta vez para desmentir un bulo sobre su persona.

En los últimos días, han circulado informaciones falsas que aseguraban que Calleja posee empresas de energías renovables y por ello estaba "muy feliz por que se quemaran los bosques", ya que así podría "comprar más terrenos y poner placas solares".

En una pieza de más de tres minutos, el aventurero lo ha desmentido categóricamente y de paso ha reflexionado sobre los bulos. "Toda la vida han existido, pero desde que están las redes sociales son más intensos. Es como un caldo de cultivo porque cualquiera puede escribir desde el anonimato e inventarse algo".

A juicio de Jesús, "hay dos tipos de personas" que esparcen estas mentiras: "Está la típica persona oscura, siniestra, escondida, que nunca da la cara y que todas las cosas negativas que le pasan las vuelca en los demás. Luego están los bulos más organizados, que obedecen a cuestiones políticas o económicas".

"Por ejemplo, si en YouTube monto un pollo que te mueres y me invento una cosa gorda, cuanto más gorda y siniestra mejor, pues sé que voy a tener una viralización. Lo monetizo y gano dinero. ¿Qué pasa cuando alguien cae en la trampa y la reproduce? Pues que hace reproducciones y el tipo que ha hecho el bulo se está forrando a costa de vosotros. Lo que hacéis es convertiros en sus soldados", proseguía.

Bulos, el gran drama de las redes sociales...pero tenemos la ley que siempre es implacable, el caso es que no la usamos, y por primera vez en mi vida la usaré. Feliz por dejar en manos de la justicia a estos individuos pic.twitter.com/BFgKFOY5iv — Jesús Calleja (@JesusCalleja) August 19, 2025

Acto seguido, pasaba a poner "en alerta" a sus seguidores por el bulo que le ha afectado a él. Un bulo que, por otro lado, "canta por sí solo". "Entre otras muchas lindezas, dicen que tengo empresas de energías renovables y que estoy muy feliz por que se quemen los bosques, porque así puedo comprar terrenos y poner más placas solares".

"Para empezar ya os digo yo que no tengo ninguna empresa de placas solares de nada, las únicas placas solares que tengo son las del tejado de mi casa porque me gusta ser autónomo completamente y poder utilizar energía que cae encima de mi tejado. No hay más", ha desvelado el rostro de Mediaset España.

"Os digo la verdad, soy una persona normal y corriente. Vamos, me tengo como buena persona y sí que soy muy comprometido con las causas sociales. A algunos les molesta y, bueno, pues si les molesta, se inventan estos bulos", ha lamentado.

"Bulo gordo o chungo, a por él"

No es la primera vez que Jesús Calleja es víctima de bulos tan "bestias", pero sí la primera que va a tomar cartas en el asunto y poner el asunto en manos de la justicia. Tras consultar a una amiga abogada, que le ha comentado que "es fácil de localizar al autor del bulo", ya se conoce al que ha propagado este concretamente.

"Tendrá la pertinente denuncia, investigación y condena. Y es lo mejor, el escarmiento, cuando alguien vea que le tocan el bolsillo y va a ser importante, pues verás cómo se le quita la tontunez de hacer estos bulos", ha expuesto.

"A partir de ahora, la estrategia cambia. Bulo gordo, bulo chungo... A por él. Todo lo que ocurra con esas denuncias os lo voy a contar porque me parece un experimento social muy interesante. Resulta que la solución la tenemos ahí al lado, que es la ley y nunca tiramos de ella. Pues ya hemos tirado de la ley y os lo voy a contar", ha sentenciado.