Gonzalo Miró, rotundo sobre la responsabilidad política de los incendios: "No es verdad que no importe el partido que gobierna"

España sigue en llamas y viviendo la peor ola de incendios forestales en 30 años, con más de 319.000 hectáreas calcinadas. Con 22 focos activos de nivel 2 por todo el país, Galicia, Extremadura y Castilla y León están siendo las comunidades más afectadas. De ahí, que siga ocupando la mayor parte de los debates en las tertulias.

En este 20 de agosto, en Espejo Público, se ha vuelto a dar la última hora sobre los incendios, llegando a entrevistar al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien ha optado por enfocarse en cómo la virulencia del fuego es “consecuencia del cambio climático”.

“Son unos incendios con unas características que nada tienen que ver con los que estábamos acostumbrados. Son de los que se llaman de sexta generación, que tienen sus propias condiciones climáticas y son mucho más difíciles de controlar”, expresaba Marlaska, no queriendo entrar en que varios de estos incendios han sido provocados, con 32 personas detenidas.

Dentro de este marco, Miquel Valls lideraba el debate sobre las responsabilidades de los incendios y la solución y gestión de las consecuencias tras extinguir los distintos fuegos. En ese sentido, Valls hablaba de la “desafección política” que está viviendo la ciudadanía, más allá de los partidos políticos.

Gonzalo Miró ha intervenido para defender la gestión del Gobierno y cargar la responsabilidad en las comunidades autónomas. “Es que las competencias son de quien son, no dan igual los partidos”, manifestaba.

Gonzalo Miró en 'Espejo Público'. Atresmedia

“Entiendo que es muy humano caer en ese discurso y lo estamos escuchando, sobre todo, entre las personas afectadas, de que da igual si fue uno que otro y que sólo quieren que se solucionen los problemas”, proseguía.

“Dicen que les da igual si es PSOE, PP, centro, derecha o izquierda. Pero no, no es verdad. La intención que puede tener un partido u otro en función de a qué dedican los recursos influye”, añadía.

Valls resaltaba que la “decepción” de los ciudadanos con las autonomías y el Gobierno central está y que no es una cuestión de “culpas”. “Al final, sienten que les han fallado todos. Hablo de los afectados”, replicaba el copresentador.

Jasiel-Paris Álvarez y Gonzalo Miró en 'Espejo Público'. Atresmedia

“Ya, pero tú tienes unos responsables máximos, en función de la competencia que haya de cada emergencia. Ahora son incendios, pero estuvo la DANA o la gestión de unas residencias. Pero tú cuando vas a votar no te puede dar igual uno que otro”, respondía el ex de Eugenia Martínez de Irujo.

“No todos piensan igual a la hora de gestionar este tipo de catástrofes”, concluía. Su argumento era respondido por Jasiel-Paris Álvarez, politólogo. “Con el tema de las competencias de prevención forestal, puedo estar de acuerdo contigo. Pero las competencias de los bomberos son de la UME, o sea, del Ejército, o sea, del Gobierno central”, argumentaba.

“¿De quién depende el modelo territorial y lo que pasa con la despoblación? ¿De quién depende RENFE? En todas estas, es el Ejecutivo central el que tiene las responsabilidades”; terminaba de responder. “No todas”, quiso recalcar Miró, quien señalaba que las comunidades deberían pedir ayuda al Gobierno si “no se ven capaces”.