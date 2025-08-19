TVE lanza la primera promo de 'Hasta el fin del mundo': Cristina Cifuentes o Rocío Carrasco, rumbo a la aventura

Aún no ha acabado el verano, pero Televisión Española ya calienta motores para el curso que arrancará en cuestión de dos semanas. La pública deja ver cuáles serán sus apuestas del primer tramo de la temporada. Una de las más potentes es el reality show de viajes Hasta el fin del mundo.

Se trata de una adaptación de Zeppelin TV (Banijay Iberia) del exitoso formato de la BBC Race Across The World que pronto desembarcará en La 1, con Paula Vázquez como presentadora. Seis parejas de famosos viajarán por toda América Latina sin usar ni aviones ni teléfono.

Se embarcarán en la aventura -las grabaciones arrancaron este lunes- Yolanda Ramos y su sobrina Ainoa Olivares Ramos; Alba Carrillo y Cristina Cifuentes; Jedet y Andrea Compton; Rocío Carrasco y Anabel Dueñas; Nia y J Kbello; y Aldo Comas y José Lamuño.

🗺️ Un viaje transformador donde lo importante es la amistad, la superación y el ingenio... ¿Te lo vas a perder?



'Hasta el fin del mundo', muy pronto ✨GRAN ESTRENO✨ en @La1_tve.

Sostenibilidad, presión, psicología y conexiones reales sin artificios.. Este lunes, durante la emisión de la segunda semifinal de El Grand Prix del Verano, la Corporación lanzaba la primera promoción de Hasta el fin del mundo.

"Llega por fin el prestigioso programa de la BBC que triunfa en seis países. Un viaje transformador donde lo importante es la amistad, la superación y el ingenio. Desconectados de todo, aprendiendo a vivir por ellos mismo en otras culturas. Hasta el fin del mundo. Muy pronto, gran estreno en La 1", explica la voz en off en el vídeo.

