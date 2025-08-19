Pedro Ruiz (78) habla claro sobre España: "Ningún socio del Gobierno saldría ganando con elecciones adelantadas"

La situación política en España vive en una continua crispación debido a los últimos casos de corrupción que salpican a la cúpula del PSOE y han sacudido el tablero político de manera explícita.

Entre varios temas de la actualidad, la esposa del presidente Sánchez ha sido imputada por malversación y los devastadores incendios forestales han generado una crisis que reabre el debate sobre la preparación frente al cambio climático.

Y sin olvidar, las negociaciones pendientes con Carles Puigdemont y el independentismo catalán, cuya imagen conjunta con Sánchez se plantea como un gesto clave para garantizar apoyos parlamentarios.

En este contexto, el Gobierno de coalición se ve obligado a equilibrar su frágil mayoría mientras la oposición aprovecha cada frente abierto para cuestionar su legitimidad.

Sobre este tema, no ha dudado en opinar el incombustible Pedro Ruiz a través de sus redes sociales: "Ninguno de los socios del actual gobierno saldría ganando con unas elecciones adelantadas. Ello garantiza que el chicle se estire a todo lo que dé. El gran casino del poder es así".

En este sentido, el conocido presentador de televisión señalaba que los socios del Gobierno (Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNV, BNG o Coalición Canaria) son los que realmente están sosteniendo a un Ejecutivo en plena crisis política.

Sobre ello, el escritor catalán arroja una curiosa metáfora: "Garantiza que el chicle se estire a todo lo que dé". Así, una vez más se muestra crítico con la corrupción política de nuestro país.

No es la primera vez que Ruiz se muestra contundente con esta situación. Así, se expresaba el pasado mes de julio: "Hace 2 años que se celebraron las últimas elecciones aquí y desde entonces el ambiente ha ido deteriorándose sin pausa. Cada cual tendrá su versión pero hay algo indiscutible... todo esto apesta".

"Me parece mentira que, una vez más, el país tenga que tragarse otra feria de desmanes, impostores y trampas que no hay maquillaje que disimule", apuntó sobre el 'caso Cerdán'.

También advirtió: "La corrupción de hoy nos privará de la libertad de mañana. Es una gran disyuntiva votar cuando has de elegir entre el malo y el peor".

En otra de sus habituales intervenciones, con su habitual irreverencia, declaró sobre los partidos políticos como instituciones: "Los partidos políticos son campos de concentración mental, son dictaduras".

Y subrayó su postura personal: "Solo milito en una cosa, en la concordia… no me interesa nada ese asunto".

Otro de los temas candentes de los últimos días son los incendios y la gestión gubernamental. Ruiz transmitió el sentimiento de desamparo que muchas personas expresaron durante la ola de incendios: "Se han sentido muy desamparados… algo grave pasa".

Pedro Ruiz es un artista polifacético -actor, humorista, escritor, cantante y presentador- que desde los años setenta se ha mantenido como una voz crítica y singular en la cultura y los medios.

Se dio a conocer con programas televisivos como Esto es espectáculo y La noche abierta, además de su faceta como imitador y showman, donde combinaba sátira política con entretenimiento.

Paralelamente ha desarrollado una sólida trayectoria en el teatro y la música, cultivando un estilo muy personal, cargado de ironía y reflexión social.

A lo largo de su carrera ha sido una figura controvertida por sus opiniones directas y su independencia frente a partidos e instituciones, lo que le ha consolidado como un referente libre y provocador en la vida pública española.