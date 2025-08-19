Patricia Pardo reconoce su error con Roberto, el ganadero que predijo los incendios en 2022: "Quiero pedirte perdón"

En el programa Vamos a ver, emitido este martes, volvió a intervenir Roberto López, el ganadero gallego que en 2022 ya había avisado sobre el grave riesgo de incendios tras la prohibición de ciertos usos tradicionales del campo.

Tres años después, en plena crisis con el fuego arrasando Galicia y gran parte del país, sus antiguas palabras suenan más actuales que nunca. Durante la entrevista, Patricia Pardo quiso reconocer públicamente que no se prestó la atención suficiente a sus advertencias: "Quiero pedirte perdón, porque siempre nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena".

Además, la presentadora reconocía que lo ha pensado muchas veces: "Qué razón tenía Roberto cuando nos dijo todo aquello en 2022, cuando se estaba quemando Galicia". Y también ha hecho una reflexión: "Qué mal, porque como periodistas tendríamos que haber sido vigías y advertir a las autoridades de que, como tú dijiste, las cosas no se estaban haciendo bien".

"La situación es mucho peor que en 2022 porque no ha cambiado nada. No es que los periodistas se lo tengáis que decir a los políticos, es que los políticos son tan cortos de mente que no ven más allá de las puertas del Congreso de los Diputados", ha sentenciado el de Lugo.

"Pregúntale al ministro de Agricultura cuántas ganaderías cierran cada mes, ¿qué se cree?", comentaba molesto. Y añadía: "Como son pequeños ganaderos le da igual y dice que la producción se va a mantener. Esos pequeños ganaderos son los que cuidan el campo, los que limpiaban el monte, los que cuidan que alrededor de los pueblos hayan fincas cultivadas y que no llegue el fuego a las casas".

Roberto López en 'El programa de Ana Rosa'. Telecinco

En El programa de Ana Rosa, cuestionó: "¿Por qué hay incendios?, ¿a que las ciudades no arden? No, porque hay gente. ¿Por qué arden los pueblos? Porque no hay gente". Y criticó las normas para mantener el terreno limpio: "Llegar aquí y decir 'qué bonito está todo, cuántos árboles. Reserva de la biosfera, parque natural...aquí no podéis hacer nada. Los que llevamos dos mil años cuidando de esto lo hicisteis fatal'".

"¿Qué hacemos? Nos vamos. Todo abandonado", contó en su momento. A la vez que presagiaba lo que está sucediendo en Galicia: "Viene un rayo o un pirómano, planta fuego y cuatro mil hectáreas quemadas, y que venga medios de extinción, helicópteros, aviones, hidroaviones, la UME. ¿Tan mal lo estábamos haciendo?".

"Había gente en el campo y manteníamos el monte limpio, y no le cobrábamos a nadie. Ahora le pagamos a brigadas y a todo el mundo a base de nuestros impuestos", denunció Roberto.