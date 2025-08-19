Jimmy Kimmel defiende a Stephen Colbert y tilda de "bulos" la crisis del late night: "Se está exagerando en los medios"

Los Premios Emmy 2025 están cada vez más cerca y Jimmy Kimmel aspira a convertirse en uno de los protagonistas de la noche, dado que aspira a cuatro galardones. Sin embargo, el presentador está haciendo campaña para que gane su compañero Stephen Colbert, cuyo programa en el late night fue cancelado tras sus críticas a Donald Trump.

Kimmel no sólo ha salido a defender a Colbert, sino que ha tachado de “bulos y desinformación” aquellas publicaciones que señalan que el motivo de la cancelación del The Late Show with Stephen Colbert se debe a la crisis de la televisión en abierto, de los formatos de la franja del late night y a dejar pérdidas de 40 millones de dólares.

En una entrevista para Variety en la que iba a abordar cómo está viviendo sus nominaciones a los Emmy, Kimmel quiso hacerse eco de la cancelación del programa de su amigo y compañero, así de cómo la FCC ha anunciado que ha dado luz verde a la fusión de Paramount y Skydance Studios.

Varios analistas de medios han puesto el foco en esas presuntas pérdidas millonarias para la CBS. Sin embargo, para Kimmel son “absurdeces” y tilda de “exagerados” aquellos informes que hablan de una presunta decadencia en los programas de la franja del late night.

“La sola idea de que el programa de Stephen Colbert perdía 40 millones de dólares al año es completamente absurda. Estos supuestos informadores, que parece que analizan los presupuestos de los formatos, desconozco quiénes son, pero sé que no tienen ni idea de lo que están hablando”, ha expresado de manera contundente.

El presentador Jimmy Kimmel durante la conducción de la gala de los Oscar. Lucas Jackson Reuters

“Parecen sólo centrarse en los ingresos por publicidad y se han olvidado por completo de las comisiones por afiliación, que ascienden a cientos de millones (posiblemente miles de millones) y que hay que destinar un porcentaje de esas comisiones a los programas de noche”, detallaba.

Kimmel se muestra perplejo por “lo poco que parecen saber los medios de comunicación sobre su propio funcionamiento”. “Es imposible que eso [las publicaciones de las pérdidas] sea cierto. ¿Cómo que de repente se están perdiendo 40 millones de dólares al año?”, cuestionaba el presentador.

Donald Trump en el programa de Jimmy Kimmel. ABC

“Durante los diez primeros años que hice mi programa, nos dijeron que no ganábamos dinero y que teníamos cinco veces más espectadores en ABC de los que tenemos ahora. ¿Quién sabe cuál es la verdad? Lo único que sé es que nos siguen pagando y eso es todo lo que necesitamos saber”, ha señalado.

Kimmel también reivindica el papel de la televisión lineal y de cómo los programas triunfan fuera de la pequeña pantalla tradicional. “La televisión en abierto está en declive, de eso no hay duda. Pero más gente que nunca ve la televisión, sólo que en diferentes lugares”, ha argumentado.

El presentador Stephen Colbert. CBS

“Nuestros monólogos consiguen entre dos y cinco millones de visualizaciones, a veces más, cada noche. Seth Meyers logró dos millones sólo en YouTube y no estamos contando los datos de Instagram ni de otras plataformas”, ha explicado. “The Daily Show, de Jon Stewart, logra un lunes por la noche cinco millones de visualizaciones”, agregaba.

“A ello hay que sumarle los índices de audiencia. Así que la idea de que el late night está muerto [en Estados Unidos] es falso. Lo que pasa es que la gente lo está consumiendo de otra manera. Lo que pasa es que el modelo publicitario sí está en crisis”, ha añadido, para después poner el foco en el streaming.

“Si nos fijamos en las cifras del streaming, ¿cuántos programas consiguen diez o veinte millones de visionados a la semana? Muy pocos y nadie diría que Netflix o Disney+ están en crisis”, señalaba.

Kimmel no dudaba en aprovechar la entrevista para apoyar a Colbert y lograr que ganase el Emmy, su penúltima oportunidad para lograrlo antes de que su programa cese sus emisiones el año que viene. “Es un hombre dulce, moral y una persona ética. Es la sal de la tierra. Espero que lo que haga después sea fabuloso”, ha expresado.

Donald Trump en el programa de Stephen Colbert. CBS

El presentador, quien ha obtenido recientemente la ciudadanía italiana y no descarta marcharse de Estados Unidos, no dudaba en compartir su preocupación con lo que está pasando su país.

“Estamos impactados y frustrados con todas las cosas que están ocurriendo en Estados Unidos y también estamos decepcionados de no ver más gente conservadora o de derechas dando un paso al frente y decir que esto no sirve para nada: silenciar a comediantes, analistas, presionar”, ha declarado.

“Si Joe Biden hubiera usado la fuerza para quitarle a Sean Hannity su programa, yo le hubiera defendido. Es uno de los principios de la libertad de expresión. Pero parece que a la gente no parece importarle proteger a quien no está de acuerdo con sus ideas”, remarcaba.

Con todo, Kimmel se muestra esperanzado. “Vi que [Trump] fue abucheado en el último espectáculo de la WWE la otra noche. Me alegré mucho. Si le abuchean a Trump en la lucha libera, es que el país se está dando cuenta de cómo es”, concluía.